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Прокуратура начала проверку в связи с превышением допустимой концентрации сероводорода

Общество
17 мая, 14:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Для выявления причин превышения ПДК сероводорода привлечены эксперты Росприроднадзора, Ростехнадзора, Роспотребнадзора и МЧС России

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Прокуратура Москвы начала комплексную проверку в связи с зафиксированным Мосэкомониторингом превышением предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в районе Капотня на юго-востоке столицы. Об этом ТАСС сообщила представитель московской прокуратуры Елена Россохина.

"В связи с зафиксированным 17 мая датчиками Мосэкомониторинга превышением более чем в 50 раз концентрации сероводорода прокуратура города организовала комплексную проверку с привлечением специалистов Росприроднадзора, Ростехнадзора, Роспотребнадзора и МЧС России", - сказала Россохина. В ходе проверки будут установлены причины ПДК концентрации.

Ночью датчик автоматической станции Мосэкомониторинга зафиксировал в Капотне превышение уровня ПДК сероводорода в 51 раз.

По данным МЧС, направленные на место мобильные лаборатории МЧС и Росгидромета никакого превышения не зафиксировали. Как отметил представитель столичного ГУ МЧС, показатели превышения ПДК сероводорода были зафиксированы из-за неисправности датчика автоматической станции Мосэкомониторинга. "Главное управление МЧС России по Москве направило информацию о неисправности датчика в Мосэкомониторинг, который проведет его поверку", - добавили в ГУ МЧС.

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