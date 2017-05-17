Прокуратура начала проверку в связи с превышением допустимой концентрации сероводорода

IT-технологии для мусульман: от халяль-путеводителя до виртуального хаджаЭкономика и бизнес 17 мая, 15:20
Ситуация с превышением сероводорода в Капотне стабилизироваласьОбщество 17 мая, 15:11
Власти Москвы обнародовали данные опроса жителей сносимых пятиэтажекОбщество 17 мая, 15:11
Колобков: задача обеспечения регионов России бассейнами решена не полностьюСпорт 17 мая, 14:59
Трейлеры к лентам "Коллектор" и "Матильда" номинированы на престижную американскую премиюКультура 17 мая, 14:58
Федун уверен в том, что Каррера не покинет "Спартак"Спорт 17 мая, 14:52
РФ готова предоставить стенограмму беседы Лаврова и ТрампаПолитика 17 мая, 14:50
Не имеющим 25 лет стажа украинцам повысят пенсионный возрастМеждународная панорама 17 мая, 14:48
Отправление поезда с хоккеистами сборной России в Париж задерживаетсяСпорт 17 мая, 14:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Прокуратура Москвы начала комплексную проверку в связи с зафиксированным Мосэкомониторингом превышением предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в районе Капотня на юго-востоке столицы. Об этом ТАСС сообщила представитель московской прокуратуры Елена Россохина.
"В связи с зафиксированным 17 мая датчиками Мосэкомониторинга превышением более чем в 50 раз концентрации сероводорода прокуратура города организовала комплексную проверку с привлечением специалистов Росприроднадзора, Ростехнадзора, Роспотребнадзора и МЧС России", - сказала Россохина. В ходе проверки будут установлены причины ПДК концентрации.
Ночью датчик автоматической станции Мосэкомониторинга зафиксировал в Капотне превышение уровня ПДК сероводорода в 51 раз.
По данным МЧС, направленные на место мобильные лаборатории МЧС и Росгидромета никакого превышения не зафиксировали. Как отметил представитель столичного ГУ МЧС, показатели превышения ПДК сероводорода были зафиксированы из-за неисправности датчика автоматической станции Мосэкомониторинга. "Главное управление МЧС России по Москве направило информацию о неисправности датчика в Мосэкомониторинг, который проведет его поверку", - добавили в ГУ МЧС.