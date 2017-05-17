На Ямале создают дорожную карту очистки региона от опасных для экологии объектов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) создают дорожную карту ликвидации "объектов накопленного экологического ущерба", документ отправлен на согласование в Минприроды РФ, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"По состоянию на начало 2017 года в перечне объектов накопленного экологического ущерба на территории автономного округа осталось 78 объектов, с 2011 года ликвидировано восемь объектов, в отношении девяти начаты работы. Сегодня разработан проект дорожной карты, который направлен в Минприроды России. На первом этапе планируется актуализировать сведения об объектах, выявленных с 2011 по 2013 годы", - сообщили в пресс-службе.

К объектам накопленного ущерба относятся, в частности, заброшенные разведывательные скважины, которые были пробурены в период освоения Арктики в 60-70-е годы XX века, бывшая лесоперевалочная база в городе Лабытнанги, упраздненный поселок Нумги Надымского района, брошенный поселок геологов Полярный Приуральского района.

По данным властей, работы по описанию каждого объекта займут около двух лет.

"На втором этапе планируется подача заявлений о включении объектов в государственный реестр, в результате будут определены приоритетные для ликвидации объекты. Затем только будет начата непосредственно ликвидация самих объектов, которая позволит восстановить нарушенные арктические экосистемы и возвратить территории и акватории в оборот", - сказали в пресс-службе.

Эта работа проводится согласно изменениям, которые были внесены федеральный закон "Об охране окружающей среды".

"С начала этого года выявлением, оценкой и ликвидацией бесхозных на бумаге объектов вправе заниматься органы исполнительной власти субъекта и органы местного самоуправления. При этом для того, чтобы ликвидировать объекты, начиная с 1 января 2018 года необходимо выполнить определенные требования: объекты должны быть включены в государственный реестр, на них должны быть проведены обследования и разработаны проекты ликвидации", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что для ликвидации накопленного экологического ущерба на Ямале необходимо 80 млрд рублей.

Один из уже ликвидированных объектов загрязнения в ЯНАО - остров Белый, за пять лет там собрано более 1 тыс. тонн металлолома, очищено более 52 га земли. Летом 2017 года начнется уборка на острове Вилькицкого в Карском море. К Арктической зоне РФ относится вся территория ЯНАО, больше половины ее находится за Полярным кругом, общая площадь региона - 750 тыс. кв. км.