Проход на Красную площадь будет ограничен на четыре дня

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Проход на Красную площадь Москвы будет ограничен 21-24 мая, в эти же дни будет закрыт для посетителей Мавзолей Ленина. Об этом сообщили ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).

"В связи с подготовкой и проведением государственных мероприятий в период с 21 по 24 мая 2017 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет, а проход граждан по Красной площади будет ограничен", - отметили в ФСО.

24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры, на Красной площади в честь праздника пройдет концерт.