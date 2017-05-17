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РПЦ: акты о церковно-государственных отношениях на Украине легализуют "охоту на ведьм"

Общество
17 мая, 18:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Более 300 тысяч украинцев подписались под требованием не допустить принятия в Раде соответствующих законопроектов

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Законопроекты по регулированию церковно-государственных отношений на Украине могут ухудшить положение всех религиозных общин в этой стране, поскольку легализуют "охоту на ведьм". Такое мнение высказал председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Данные законопроекты скрывают за собой желание определенной части украинского истеблишмента внести политику в религиозную жизнь, это не принесет никакой пользы, а лишь усугубит ситуацию", - цитируются в пресс-релизе отдела слова Легойды. "Эти законы, если они будут приняты, легализуют "охоту на ведьм", которую поддержат только религиозные радикалы, желающие захватить имущество других общин", - говорится в сообщении.

Верховная рада Украины планирует рассмотреть законопроекты, которые поставят деятельность церкви под контроль государства, а Украинскую православную церковь (УПЦ) "оторвут" от Московского патриархата. Более 300 тыс. украинцев подписались под требованием не допустить принятия в Раде упомянутых законопроектов.

По мнению РПЦ, предлагаемые законопроекты № 4128 и № 4511 устанавливают возможности для участия не имеющих отношения к жизни прихода людей в определении канонической принадлежности храмов, а также легализуют вмешательство украинской власти во внутренние дела Украинской православной церкви под предлогом того, что поддержание ею единства с Московским Патриархатом угрожает безопасности страны.

"Практика Европейского суда по правам человека исходит из того, что государство не может ставить целью преодоление религиозных расколов посредством светского закона и, соответственно, вопреки каноническому строю", - пояснил Легойда.

"Насколько мне известно, ни одна религиозная община Украины не поддержала данные изменение, не пользуются они и общественными симпатиями", - заявил представитель РПЦ. "Несмотря на продолжающиеся гражданские разделения в украинском обществе, невзирая на захваты храмов Украинской православной церкви, сфера религиозных отношений не стала полномасштабным полем для конфликтов. Но предлагаемые законопроекты дают правовые основания для легализации межконфессионального противостояния, что иначе как антинародным предложением назвать сложно", - заключил Легойда.

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Персоны
Легойда, Владимир Романович
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