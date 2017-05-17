DM: британская няня поменяла имя на Мэри Поппинс

Министр нацбезопасности США посоветовал Трампу расправиться со СМИ подаренной ему саблейМеждународная панорама 17 мая, 22:52
Сорокин: ФИФА положительно оценила систему пропуска на стадион по паспорту болельщикаСпорт 17 мая, 22:38
Михалков снимет современную драмуКультура 17 мая, 22:31
Федун: не получилось поставить празднование чемпионства "Спартака" в организованные рамкиСпорт 17 мая, 22:22
"Спартаку" вручили кубок за победу в чемпионате России по футболу сезона-2016/17Спорт 17 мая, 22:17
Тренер Хави Грасия заявил, что готов до конца отработать свой контракт с "Рубином"Спорт 17 мая, 22:14
Мутко: выход болельщиков клуба-чемпиона на поле - мировая традицияСпорт 17 мая, 22:14
Гончаренко: футболисты ЦСКА приехали в Казань с одной целью - победитьСпорт 17 мая, 22:03
Федун: матч с "Тереком" стал для "Спартака" лучшим в сезонеСпорт 17 мая, 21:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Британская няня с многолетним стажем Эмма Дэвенпорт превратилась в Мэри Поппинс, на законных основаниях взяв имя известного сказочного персонажа повестей английской писательницы Памелы Трэверс. Об этом сообщила газета Daily Mail (DM).
42-летняя британка работает детской няней с 18 лет, и, по ее словам, на протяжении всей карьеры ее часто сравнивали с няней-волшебницей Мэрри Поппинс. "Мне всегда говорили, что выгляжу и веду себя как Мэри Поппинс, которая замечательна. Она является моим любимым персонажем и тем, на кого я стремлю быть похожей с профессиональной точки зрения", - сказала британская няня.
В прошлом Дэвенпорт, а ныне Поппинс надеется, что смена имени также позволит дать толчок развитию ее карьеры. "Я в шутку сказала своему мужу о смене имени на Мэри Поппинс. На детские утренники я все равно наряжаюсь как она, дети и их родители называют меня Мэри, и когда он (муж) ответил мне, а почему бы и нет, ведь детям должно понравиться и это может дать мне преимущество, тогда я решила немного поэксперементировать", - отметила Поппинс.
Действия женщины поддержало руководство сайта, через который она предоставляет услуги няни лондонским семьям, разрешив ей указать в профиле ее новое законное имя.