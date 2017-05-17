Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

DM: британская няня поменяла имя на Мэри Поппинс

Общество
17 мая, 21:22 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

Эмма Дэвенпорт работает няней с 18 лет и думает, что смена имени позволит ей дать толчок развитию ее карьеры

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Британская няня с многолетним стажем Эмма Дэвенпорт превратилась в Мэри Поппинс, на законных основаниях взяв имя известного сказочного персонажа повестей английской писательницы Памелы Трэверс. Об этом сообщила газета Daily Mail (DM).

42-летняя британка работает детской няней с 18 лет, и, по ее словам, на протяжении всей карьеры ее часто сравнивали с няней-волшебницей Мэрри Поппинс. "Мне всегда говорили, что выгляжу и веду себя как Мэри Поппинс, которая замечательна. Она является моим любимым персонажем и тем, на кого я стремлю быть похожей с профессиональной точки зрения", - сказала британская няня.

В прошлом Дэвенпорт, а ныне Поппинс надеется, что смена имени также позволит дать толчок развитию ее карьеры. "Я в шутку сказала своему мужу о смене имени на Мэри Поппинс. На детские утренники я все равно наряжаюсь как она, дети и их родители называют меня Мэри, и когда он (муж) ответил мне, а почему бы и нет, ведь детям должно понравиться и это может дать мне преимущество, тогда я решила немного поэксперементировать", - отметила Поппинс.

Действия женщины поддержало руководство сайта, через который она предоставляет услуги няни лондонским семьям, разрешив ей указать в профиле ее новое законное имя.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Солист рок-группы "Би-2" Лева задержан на стадионе "Открытие Арена" с марихуаной
2
В деле экс-сотрудника МВД Захарченко появились генерал полиции и полковник ФСБ
3
Эксперты предложили к 2020 году ввести санкции для ТВ за показ распития алкоголя
4
ЕС запросил у Киева информацию о блокировке российских интернет-ресурсов
5
ЦБ выявил нарушения при продаже электронных ОСАГО у крупнейших страховщиков
6
Меркель: отказ от свободы передвижения для граждан ЕС "будет иметь свою цену" для Лондона
7
Захарченко подозревают в получении $800 тыс. взятки
Темы дня
Загрузка...
Реклама