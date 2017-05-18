Всероссийская проверочная работа по истории пройдет в 16 тыс. школ

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Всероссийская проверочная работа (ВПР) по истории пройдет более чем в 16 тысячах школ, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Данная проверочная работа проводится в 2017 году в режиме апробации, участие в ней школ является добровольным. ВПР по истории для выпускников 11 классов проведут около 16,7 тыс. школ из 83 регионов России", - отметили в пресс- службе. Работу напишут те школьники, кто не выбрал историю для сдачи ЕГЭ по этому предмету в конце года.

Всероссийская проверочная работа по истории включает в себя 12 заданий, на выполнение которых отводится 1,5 часа. ВПР содержит задания по истории России с древнейших времен до наших дней и истории родного края. Знания по всеобщей истории проверяются в работе только в контексте истории России.

В работе проверяется, насколько школьники овладели базовыми историческими знаниями, умением применять исторические знания для оценки сущности общественных явлений, умением искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого.

Всероссийские проверочные работы (ВПР) - это итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания. ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне.

Результаты ВПР могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися. Выставлять отметки учащимся за выполнение ВПР школам не рекомендуется. Эти результаты не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс.