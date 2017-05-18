Участники туристского форума во Владивостоке обсудят развитие трансграничных маршрутов

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Третий Тихоокеанский туристский форум (ТТФ) открывается 18 мая во Владивостоке. За четыре дня его работы участники из России, Японии, Республики Корея и Китая обсудят проблемы расширения маршрутной туристской сети между странами Северо-Восточной Азии. В рамках форума также пройдут международная выставка Pacific International Tourism Expo (PITE) и фестиваль "День путешественника", сообщили ТАСС в оргкомитете форума.

В центре внимания - трансграничные маршруты

Развитие трансграничных маршрутов на международных туристских рынках регионов Северо-Восточной Азии и перспективы развития проекта "Восточное кольцо" станут 18 мая главной темой пленарного заседания. Отдельные сессии деловой программы будут посвящены развитию туризма между Россией, Китаем, Южной Кореей и Японией.

Так, на сессии, посвященной российско-китайским туристическим обменам, участники намерены обсудить пресечение нелегальной деятельности малых гостиниц, которые организует китайский бизнес в популярных местах отдыха туристов в Приморье, и аттестацию экскурсоводов и гидов- переводчиков.

В программе второго дня форума - 19 мая - межрегиональное совещание "Развитие туристской отрасли на территории субъектов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов Российской Федерации". Представители Ростуризма, Минтранса, РЖД и Росавиации обсудят проблему повышения транспортной доступности регионов Дальнего Востока и Сибири.

Еще одной темой обсуждения станет готовность государственных и контрольных структур к началу въезда туристов по упрощенному визовому режиму на территории Свободного порта Владивосток.

"На сегодняшний день в деловой программе форума запланировано выступление более 40 экспертов, которые поделятся собственным видением перспектив развития туристской отрасли в регионе Северо-Восточной Азии. Среди иностранных выступающих - эксперты профессиональных зарубежных туристских ассоциаций, представители крупнейших туристских компаний и операторов и участники "Международного форума стран Северо-Восточной Азии (IFNAT) из Республики Корея, Китая, Японии и Монголии",- подчеркнули организаторы форума.

Туристский потенциал на суше и на море покажут на выставке

Международная выставка Pacific International Tourism Expo пройдет во Владивостоке уже в 21 раз. В этом году на ней будут представлены 55 отдельных стендов-экспозиций, на которых свой туристский потенциал презентуют представители туротрасли России, Китая, Японии, Республики Корея, Малайзии, Индонезии, Гуама, Макао, Вьетнама и других стран.

Наиболее широко будет представлен Приморский край. Среди участников - Приморская сцена Мариинского театра, Приморский Океанариум, краевая картинная галерея и краевая филармония, которые продемонстрируют возможности культурного отдыха в регионе. Хоккейный клуб "Адмирал" и туристский кластер "Приморское кольцо" заинтересуют гостей спортивными событиями. Отдельно туроператоры расскажут о возможностях экологического туризма.

В выставочной программе также экспозиция яхтенного спорта и отдыха Vladivostok Boat Show. "Развитие морского туризма в Приморье стремительно набирает обороты, и одним из форвардов этого направления является яхтенный отдых. Его зрелищность и красота привлекают как жителей края, так и туристов. Выставка Vladivostok Boat Show - одно из самых масштабных и ярких событий, посвященных возможностям морского спорта и отдыха в Приморье", - отметил директор департамента туризма администрации края Константин Шестаков.

"День путешественника": от вязания до кулинарии

Самым ярким событием форума обещает стать фестиваль "День путешественника". Он пройдет на Университетской набережной кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). "Неотъемлемой частью масштабного праздника станет выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества "Приморье мастеровое".

Жители и гости края смогут принять участие в мастер- классах по гончарному делу, бисероплетению, вязанию, росписи деревянной посуды, сыроварению. На Набережной будут работать мастерские "Русские домовята", "Жар-птица", "Русские узоры", "Русские традиции" и другие", - рассказал один из организаторов фестиваля, президент "Союза "Торгово- промышленная палата Приморского края" Борис Ступницкий.

Здесь же расположатся шатры и беседки более 10 ресторанов и кафе Владивостока, где можно будет попробовать русскую, вьетнамскую, японскую, бразильскую, китайскую и другие национальные кухни.

Также в программе фестиваля - соревнования на лодках "дракон" и гребная регата "Мосты", которая пройдет от Университетской набережной под мостом на остров Русский мимо Токаревского маяка и завершится в бухте Федорова во Владивостоке.

Тихоокеанский туристский форум (ТТФ) проходит в таком формате уже третий год. В прошлом году за три дня работы выставку и фестиваль "День путешественника" посетило более 43 тыс. человек.