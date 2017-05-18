Участники туристского форума во Владивостоке обсудят развитие трансграничных маршрутов

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ВЛАДИВОСТОК, 18 мая. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Третий Тихоокеанский туристский форум (ТТФ) открывается 18 мая во Владивостоке. За четыре дня его работы участники из России, Японии, Республики Корея и Китая обсудят проблемы расширения маршрутной туристской сети между странами Северо-Восточной Азии. В рамках форума также пройдут международная выставка Pacific International Tourism Expo (PITE) и фестиваль "День путешественника", сообщили ТАСС в оргкомитете форума.
Развитие трансграничных маршрутов на международных туристских рынках регионов Северо-Восточной Азии и перспективы развития проекта "Восточное кольцо" станут 18 мая главной темой пленарного заседания. Отдельные сессии деловой программы будут посвящены развитию туризма между Россией, Китаем, Южной Кореей и Японией.
Так, на сессии, посвященной российско-китайским туристическим обменам, участники намерены обсудить пресечение нелегальной деятельности малых гостиниц, которые организует китайский бизнес в популярных местах отдыха туристов в Приморье, и аттестацию экскурсоводов и гидов- переводчиков.
В программе второго дня форума - 19 мая - межрегиональное совещание "Развитие туристской отрасли на территории субъектов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов Российской Федерации". Представители Ростуризма, Минтранса, РЖД и Росавиации обсудят проблему повышения транспортной доступности регионов Дальнего Востока и Сибири.
Еще одной темой обсуждения станет готовность государственных и контрольных структур к началу въезда туристов по упрощенному визовому режиму на территории Свободного порта Владивосток.
"На сегодняшний день в деловой программе форума запланировано выступление более 40 экспертов, которые поделятся собственным видением перспектив развития туристской отрасли в регионе Северо-Восточной Азии. Среди иностранных выступающих - эксперты профессиональных зарубежных туристских ассоциаций, представители крупнейших туристских компаний и операторов и участники "Международного форума стран Северо-Восточной Азии (IFNAT) из Республики Корея, Китая, Японии и Монголии",- подчеркнули организаторы форума.
Международная выставка Pacific International Tourism Expo пройдет во Владивостоке уже в 21 раз. В этом году на ней будут представлены 55 отдельных стендов-экспозиций, на которых свой туристский потенциал презентуют представители туротрасли России, Китая, Японии, Республики Корея, Малайзии, Индонезии, Гуама, Макао, Вьетнама и других стран.
Наиболее широко будет представлен Приморский край. Среди участников - Приморская сцена Мариинского театра, Приморский Океанариум, краевая картинная галерея и краевая филармония, которые продемонстрируют возможности культурного отдыха в регионе. Хоккейный клуб "Адмирал" и туристский кластер "Приморское кольцо" заинтересуют гостей спортивными событиями. Отдельно туроператоры расскажут о возможностях экологического туризма.
В выставочной программе также экспозиция яхтенного спорта и отдыха Vladivostok Boat Show. "Развитие морского туризма в Приморье стремительно набирает обороты, и одним из форвардов этого направления является яхтенный отдых. Его зрелищность и красота привлекают как жителей края, так и туристов. Выставка Vladivostok Boat Show - одно из самых масштабных и ярких событий, посвященных возможностям морского спорта и отдыха в Приморье", - отметил директор департамента туризма администрации края Константин Шестаков.
Самым ярким событием форума обещает стать фестиваль "День путешественника". Он пройдет на Университетской набережной кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). "Неотъемлемой частью масштабного праздника станет выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества "Приморье мастеровое".
Жители и гости края смогут принять участие в мастер- классах по гончарному делу, бисероплетению, вязанию, росписи деревянной посуды, сыроварению. На Набережной будут работать мастерские "Русские домовята", "Жар-птица", "Русские узоры", "Русские традиции" и другие", - рассказал один из организаторов фестиваля, президент "Союза "Торгово- промышленная палата Приморского края" Борис Ступницкий.
Здесь же расположатся шатры и беседки более 10 ресторанов и кафе Владивостока, где можно будет попробовать русскую, вьетнамскую, японскую, бразильскую, китайскую и другие национальные кухни.
Также в программе фестиваля - соревнования на лодках "дракон" и гребная регата "Мосты", которая пройдет от Университетской набережной под мостом на остров Русский мимо Токаревского маяка и завершится в бухте Федорова во Владивостоке.
Тихоокеанский туристский форум (ТТФ) проходит в таком формате уже третий год. В прошлом году за три дня работы выставку и фестиваль "День путешественника" посетило более 43 тыс. человек.