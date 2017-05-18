МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. МЧС России продолжит усовершенствовать функции госнадзора, устранит избыточные, дублирующие нормы и правила, а также сосредоточит основное внимание на обеспечении безопасности объектов высокого и значительного рисков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"МЧС России продолжает работу над внедрением новых форм и методов работы, связанных с повышением индекса качества администрирования контрольно-надзорных функций, введением риск-ориентированной модели осуществления проверок, развитием профилактической работы", - сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что переход на риск-ориентированный подход лежит в основе внедрения нового формата организации контрольно-надзорной деятельности в России: совершенствование надзорных функций характеризуется сменой репрессивной модели контроля и ее переориентацией на партнерские отношения в целях достижения единых целей - безопасного проживания граждан, защиты территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Глава МЧС России и министр Открытого правительства Михаил Абызов подписали резолюцию по итогам проведения Всероссийского форума Открытого правительства по реформе контрольно-надзорной деятельности и публичному обсуждению правоприменительной практики надзорных органов МЧС России. "Проведение работы в подобном формате признанно эффективным инструментом по взаимодействию с предпринимателями и выработке решений, направленных на совершенствование функций государственных надзоров МЧС России, при обеспечении прав и защиты интересов бизнеса. В подписанной резолюции, в частности, федеральным органам исполнительной власти рекомендовано учесть опыт МЧС России по проведению публичных обсуждений правоприменительной практики в субъектах РФ", - отметили в министерстве.

МЧС России в свою очередь продолжит работу по совершенствованию функций государственного надзора в рамках реализации приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности", устранит избыточные, дублирующие и устаревшие положения, нормы и правила, также сосредоточит основное внимание на вопросах обеспечения безопасности объектов повышенной опасности.

"Будут разработаны ведомственные правовые акты и нормативные документы, направленные на установление порядка организации и проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики и руководств по соблюдению обязательных требований органов надзорной деятельности, а также исключающие практику привлечения к ответственности за одно и то же нарушение физических и юридических лиц без сформированной достаточной доказательной базы, свидетельствующей о виновности предприятия и многое другое", - отметили в министерстве.

МЧС России ранее признали лидером во внедрении риск- ориентированного подхода. Ведомство в короткие сроки подготовило проект паспорта государственного надзора, учитывающего новые подходы к осуществлению надзорной деятельности. Реализация административной реформы находится под личным контролем Пучкова.