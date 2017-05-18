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Почти 90% машин скорой помощи в РФ оснащены аппаратурой ГЛОНАСС

Общество
18 мая, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Речь идет почти об 21 тыс. автомобилей, сообщили в Минздраве

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© Валерий Шарифулин/ТАСC

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Почти 90% автомобилей скорой помощи уже оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, что позволяет получить доступ к медицинской информации пациента, а также своевременно предупредить медучреждение в случае экстренной госпитализации.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Минздрав предложил обеспечить автомобили скорой помощи видеосвязью, чтобы медики могли получить необходимую информацию о пациенте уже по пути к нему. В Минздраве ТАСС уточнили, что внедрение автоматизированной системы диспетчеризации давно осуществляется, и на данный момент 87% автомобилей скорой медицинской помощи уже оснащены необходимой аппаратурой.

"Бригады скорой помощи с помощью планшетов получают всю информацию о вызове и при условии интеграции системы с региональной медицинской информационной системой могут получить доступ к электронной медицинской карте пациента и в режиме онлайн предупредить медицинскую организацию о вызове, что обеспечивает преемственность догоспитального и госпитального этапов", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, речь идет о 20,738 тыс. автомобилей скорой помощи. Также, по информации Минздрава, 19,84 тыс. станций скорой помощи оснащены аппаратно-программными комплексами с функций диспетчеризации, что составляет 94% от общего числа станций скорой помощи.

"Система автоматически предлагает наиболее близкую к месту вызова бригаду скорой помощи, строит маршрут проезда с учетом дорожной ситуации, а при необходимости позволяет провести с бригадой сеанс аудио- и видеосвязи", - пояснили в пресс-службе министерства.

Все это позволяет оптимизировать территориальное планирование при оказании скорой и экстренной помощи населению: сократить время приема, передачи вызова диспетчером, время приезда скорой к месту вызова, а также обеспечить готовность медорганизации к оказанию помощи при экстренной госпитализации.

В Минздраве уточнили, что на данный момент проводится работа в регионах по интеграции автоматизированной системы диспетчеризации санитарного транспорта и Системы 112 (системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру).

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