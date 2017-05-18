Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Активисты ОНФ выявили более 50 нелегальных свалок в Арктике

Общество
18 мая, 16:20 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 18, мая. /ТАСС

Эксперт из ОНФ призвал правительство России учесть полученные данные при реализации госпрограммы по ликвидации мест накопленного экологического ущерба в Арктике

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба Геологического института/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 18 мая. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выявили более 50 незаконных свалок на территории Арктики и призывают правительство РФ принять меры для ликвидации этих мусорных полигонов. Об этом заявил журналистам эксперт проекта ОНФ "Генеральная уборка" Андрей Нагибин на межрегиональной конференции Народного фронта в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, которая проходит в Калининграде.

"На "Интерактивную карту свалок" ОНФ в настоящий момент поступили обращения о более чем 50 нелегальных свалках на территории Арктики. Мы рекомендуем правительству России при реализации мероприятий государственных программ по ликвидации мест накопленного экологического ущерба в Арктике учесть отмеченные на карте свалок метки в Арктической зоне", - сказал Нагибин.

В межрегиональной экологической конференции ОНФ принимают участие представители 29 регионов России из Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Участниками мероприятия являются гражданские активисты, экологи, федеральные и региональные эксперты ОНФ по вопросам экологии, представители профильных министерств и ведомств. Первая межрегиональная экологическая конференция ОНФ состоялась в марте в Ростове-на-Дону, на мероприятии обсуждались экологические проблемы юга РФ.

Проект ОНФ "Генеральная уборка" был запущен в конце января 2017 года в связи со стартом Года экологии. В рамках проекта работает сетевой ресурс "Интерактивная карта свалок", на котором граждане могут самостоятельно отметить места, где, по их мнению, действует нелегальная свалка. На основе поступивших сигналов коммунальные службы при содействии ОНФ проверяют информацию и при необходимости принимают меры по ликвидации выявленных незаконных свалок.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Усманов записал видео, в котором опровергает заявления Навального в свой адрес
2
Польская компания требует от ЕК оштрафовать "Газпром"
3
Путин и Макрон обсудили возможности предстоящих личных контактов
4
СМИ: богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандалов вокруг администрации Трампа
5
ФССП опубликовала памятку о том, как вести себя с коллекторами
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
Темы дня
Загрузка...
Реклама