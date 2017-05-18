Активисты ОНФ выявили более 50 нелегальных свалок в Арктике

КАЛИНИНГРАД, 18 мая. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выявили более 50 незаконных свалок на территории Арктики и призывают правительство РФ принять меры для ликвидации этих мусорных полигонов. Об этом заявил журналистам эксперт проекта ОНФ "Генеральная уборка" Андрей Нагибин на межрегиональной конференции Народного фронта в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, которая проходит в Калининграде.

"На "Интерактивную карту свалок" ОНФ в настоящий момент поступили обращения о более чем 50 нелегальных свалках на территории Арктики. Мы рекомендуем правительству России при реализации мероприятий государственных программ по ликвидации мест накопленного экологического ущерба в Арктике учесть отмеченные на карте свалок метки в Арктической зоне", - сказал Нагибин.

В межрегиональной экологической конференции ОНФ принимают участие представители 29 регионов России из Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Участниками мероприятия являются гражданские активисты, экологи, федеральные и региональные эксперты ОНФ по вопросам экологии, представители профильных министерств и ведомств. Первая межрегиональная экологическая конференция ОНФ состоялась в марте в Ростове-на-Дону, на мероприятии обсуждались экологические проблемы юга РФ.

Проект ОНФ "Генеральная уборка" был запущен в конце января 2017 года в связи со стартом Года экологии. В рамках проекта работает сетевой ресурс "Интерактивная карта свалок", на котором граждане могут самостоятельно отметить места, где, по их мнению, действует нелегальная свалка. На основе поступивших сигналов коммунальные службы при содействии ОНФ проверяют информацию и при необходимости принимают меры по ликвидации выявленных незаконных свалок.