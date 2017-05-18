СМИ: китайский студент создал объемный портрет Мэрилин Монро из проволоки и гвоздей

ПЕКИН, 18 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Студент Уханьского научно-технического университета (УНТУ) Тан Явэнь создал пятикилограммовый портрет-копию фотографии знаменитой американской актрисы Мэрилин Монро, использовав для этого не тушь или краски, а тонкую проволоку и гвозди. Творение опубликовал информационный портал "Чжунго синьвэньван".

По словам учащего, специализирующегося на визуальном коммуникационном дизайне - организации коммуникативных сообщений за счет визуально-графических средств, для воплощения в жизнь творческого замысла ему потребовалось 9 тыс. гвоздей.

Над портретом Тан Явэнь работал целый месяц - в итоге его творение было признано лучшим из всех работ, представленных на выпускном экзамене УНТУ.

Мэрилин Монро - одна из наиболее известных актрис в истории Голливуда, снявшаяся в кинокартинах "В джазе только девушки", "Неприкаянные", "Джентльмены предпочитают блондинок" и многих других. Она считается секс-символом Соединенных Штатов 50-х гг. прошлого столетия. Монро прожила всего 36 лет - летом 1962 года ее нашли мертвой в собственном доме. Официальная причина смерти блистательной звезды мирового кинематографа - самоубийство (вследствие передозировки снотворного), однако до сих пор существует несколько версий, согласно которым она была убита, либо погибла в результате несчастного случая.