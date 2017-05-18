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Ростуризм: опыт Казани по организации халяль-питания будет использован на ЧМ-2018

Общество
18 мая, 17:21 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 18, мая. /ТАСС

Ранее сообщалось, что компания "Аренафудс Кейтеринг" организует питание зрителей на стадионах во время Кубка конфедераций по футболу 2017 года и Чемпионата мира 2018 года в России

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КАЗАНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Организаторы Чемпионата мира по футболу 2018 года в России сейчас рассматривают вопрос организации питания для зрителей и игроков из числа мусульман. Как сообщил на форуме KazanSummit 2017 заместитель руководителя Ростуризма Николай Королев, в сфере организации питания для мусульман будет использован и опыт Казани.

"Опыт проведения мероприятий такого уровня в Казани уже отработан. Опыт проведения в Сочи тоже показал достаточно успешную организацию этих направлений. Более того, сейчас идет Кубок Конфедераций, и это тоже опыт апробирования технологий, которые будут реализованы непосредственно на самом Чемпионате мира. На площадке Казани апробируются технологии, которые будут (использованы - прим. ТАСС) в других городах", - сказал Королев, отвечая на вопрос об организации питания для мусульман на ЧМ-2018.

В свою очередь, председатель госкомитета республики по туризму Сергей Иванов рассказал, что в Казани обслуживание гостей из мусульманских стран уже отработано. "На Универсиаде мы делали отдельные фудкорты и там был блок халяль-питания. Приемы, которые проводятся, они также предусматривают халяль-питание. В общем, страшного ничего нет, есть несколько простых стандартов и правил. Мы с этой точки зрения готовы делиться технологиями", - сказал Иванов.

По данным президента "Спутник-спорт энд бизнес тревел" Ильдара Мусина, за питание на стадионах отвечает группа "Шоколадница". "Вопрос (о халяль-питании - прим. ТАСС) там поставлен консолидированно на всех объектах, которые привлечены на объектах ФИФА 2018", - подчеркнул он.

Ранее пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) сообщала, что компания "Аренафудс Кейтеринг", входящая в группу "Шоколадница", организует питание зрителей на стадионах во время Кубка конфедераций по футболу 2017 года и Чемпионата мира 2018 года в России.

IX Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017" принимает в этом году более 2 тыс. гостей из 50 стран мира. Традиционной центральной темой саммита стала экономика исламских стран и регионов. Кроме того, в этом году KazanSummit 2017 затрагивает такие направления, как социальное предпринимательство, экология, благотворительность, корпоративные стратегии, туризм, исламское образование и другие. Генеральным информационным партнером саммита является ТАСС.

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Темы
ЧМ-2018 по футболу Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017
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