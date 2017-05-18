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Митрополит Иларион: антицерковные законопроекты на Украине угрожают Киево-Печерской лавре

Общество
18 мая, 17:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

По словам владыки, в случае принятия этих актов Киев "узаконит рейдерские захваты храмов"

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Законопроекты о церковно- государственных отношениях на Украине, находящиеся на рассмотрении в Верховной Раде, угрожают Киево-Печерской Лавре и ряду других православных храмов. Такое мнение в четверг высказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 1".

"Под угрозой оказывается и Киево-Печерская лавра, и многие другие монастыри и храмы, которые принадлежат Украинской православной церкви, но на которые могут претендовать раскольники", - сказал он.

По словам митрополита Илариона, в случае принятия этих актов Киев "узаконит рейдерские захваты храмов". "До настоящего времени, если церковная община подавала в суд, она его выигрывала. Теперь принимаются новые законы, что означает, что рейдерство узаконивается", - подчеркнул владыка.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл накануне обратился к лидерам стран "нормандской четверки" с призывом воспрепятствовать дискриминации православных на Украине, которая может возникнуть при принятии в Раде законопроектов, направленных на наделение государства контролем над церковью.

На рассмотрении Верховной рады Украины находятся законопроекты, которые поставят деятельность церкви под контроль государства, а Украинскую православную церковь (УПЦ) "оторвут" от Московского патриархата. Более 300 тысяч украинцев подписались под требованием не допустить принятия в Раде упомянутых законопроектов. Сегодня Рада должна была рассмотреть эти документы, однако вопрос был снят с повестки.

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