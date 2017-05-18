На чемпионате мира по WorldSkills в Казани будут работать 2 тыс. волонтеров

КРАСНОДАР, 18 мая. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Две тысячи волонтеров будут работать на чемпионате мира по профессиональному мастерству Worldskills Kazan-2019. Об этом сообщила в четверг старший менеджер департамента по работе с волонтерами АНО "Центр развития профессиональных компетенций" Юлия Синицына.

"На мероприятии будут работать две тысячи волонтеров. <...> Мы планируем, что порядка 400 ребят к нам приедет из городов России, и порядка сотни к нам приедет иностранных волонтеров. В общей сложности, не казанских из 2 тыс. будет 500 (человек)", - сказала Синицына на пленарном заседании в рамках финального этапа V Национального чемпионата WorldSkills Russia в Краснодаре.

По ее словам, в июне этого года стартует конкурс на право стать ресурсными центрами в регионах по набору волонтеров, а в сентябре 2018 года организаторы планируют начать собеседование с кандидатами.

WorldSkills Competition 2019 пройдет в Казани с 18 по 23 августа 2019 года. Специально для проведения WorldSkills Kazan 2019 будет построен крупнейший выставочный комплекс - WorldSkills KazanArena общей площадью 55,1 га. Строительство центра уже начато, его планируется завершить к 2018 году.