Эксперты: необходимы дополнительные меры стимулирования экологических программ предприятий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Дополнительные механизмы государственной поддержки наряду с совершенствованием административных мер помогут предприятиям снизить воздействие на окружающую среду. К такому мнению пришли участники дискуссии по правовому регулированию экологической деятельности на Петербургском международном юридическом форуме.

"Государство за последние пять лет приняло свыше 60 федеральных законов в сфере экологии. Как показывает анализ этих документов, основной акцент делается на административно-правовом аспекте - лицензировании, экологической экспертизе. Но в то же время мало говорится о необходимости и возможности активного использования экономико-деловых мер, таких как налоговые льготы, субсидии, корректировка платы за использование в соответствии с вложенными инвестициями", - отметил директор правового департамента ПАО "ГМК "Норильский никель" Александр Завтрик.

По мнению заместителя директора департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России Юрия Федорова, экономические меры не имеют ничего общего с фискальными, поскольку компании выплачивают штрафы и продолжают работать в прежнем режиме. "Необходимо усиливать экономические меры, чтобы предприятию было выгодно применять новые технологии", - пояснил представитель министерства.

Предлагаемые меры

Участники дискуссии поддержали предложение об освобождении природоохранных объектов от налога на имущество, а участков, занятых природоохранными объектами, - от земельного налога. Также получила поддержку инициатива об отмене НДС и таможенных пошлин на импортное природоохранное оборудование. Кроме того, поступило предложение о дополнении законодательства таким понятием как инвестиционная льгота - возможность при исчислении налога на прибыль учесть капитальные затраты природоохранного назначения.

При этом эксперты не пришли к единому мнению относительно повышения штрафных санкций и ужесточения административных норм, но согласились с необходимостью совершенствования данных мер.

Замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России Виктория Венчикова напомнила, что ранее был принят закон, который позволит ликвидировать многие пробелы в регулировании экологической деятельности предприятий и снимет ряд административных барьеров. Закон вступит в силу с января 2019 года, но переходный период для разных категорий предприятий составит от 7 до 14 лет.

"Для реализации закона необходимо было принять 19 постановлений правительства и 16 подведомственных актов. Сегодня приняты 15 актов правительства, по остальным выявлена необходимость внесения изменений в законодательство, которые сейчас готовим. До середины 2018 года все акты должны быть приняты", - добавила она.

Седьмой Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 16 по 20 мая. Участие в нем подтвердили делегаты 79 стран. Всего в этом году ожидается участие свыше 3,5 тыс. гостей, в том числе иностранных делегаций, возглавляемых министрами юстиции, главами конституционных судов, руководителями профильных международных ассоциаций.