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Единороссы не поддерживают законопроект об изъятии единственного жилья за долги

Общество
18 мая, 19:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

По словам первого зампреда комитета Госдумы по ЖКХ, несмотря на широкое обсуждение законопроекта в СМИ, "нового текста документа еще никто не видел"

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" выступает против законопроекта об изъятии единственного жилья за долги. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

Ранее СМИ со ссылкой на заместителя главы департамента экономического законодательства Министерства юстиции РФ Дениса Новака сообщили о доработке ведомством законопроекта об изъятии единственного жилья за долги. По словам Новака, многие из предложений, высказанных во время общественного обсуждения законопроекта, были учтены, а также была разработана специальная дифференциальная шкала соотношения размера долга и стоимости недвижимости.

"Позиция по данному законопроекту остается неизменной: мы категорически против изъятия единственного жилья за долги в нынешнем виде", - цитирует Сидякина пресс-служба единороссов.

По словам депутата, несмотря на широкое обсуждение законопроекта в СМИ, "нового текста документа еще никто не видел". "Да, была дискуссия в начале года, и мы надеемся, что Минюст учел все высказанные замечания, а их было немало", - отметил парламентарий.

Сидякин подчеркнул, что бороться со злостными неплательщиками алиментов и должников по ЖХК необходимо, а также отметил, что виновный в причинении вреда здоровью должен компенсировать пострадавшему расходы. "Но мы не можем уповать на то, как сложится правоприменительная практика, нужно максимально обезопасить людей от судебных ошибок, излишнего рвения судебных приставов выполнить план работы", - уверен он.

Для этого, по словам первого зампреда комитета по ЖКХ, в законодательстве необходимо четко установить, что конфликты законных интересов кредитора (взыскателя) и должника "не могут решаться путем предоставления защиты одним правам в нарушение других, равноценных по своему конституционному значению".

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