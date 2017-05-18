Студенты из регионов СЗФО помогут провести очистку Арктики в 2017 году

АРХАНГЕЛЬСК, 18 мая. /ТАСС/. Студенты из разных регионов Северо-Западного федерального округа отправятся в Арктику для проведения очистки района, сообщил ТАСС начальник управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию администрации губернатора и правительства Архангельской области Григорий Ковалев.

"Где крупные объекты, это традиция еще с советских времен, там работают студенческие отряды: БАМ, Олимпиада, остров Русский. <...> В Арктику отправятся только парни, девушек, к сожалению, туда не берут - очень суровые условия. Конкурс в отряд был более 10 человек на место", - сказал Ковалев.

Группу студентов из СЗФО составили 15 человек из Архангельской, Новгородской, Калининградской областей, Республик Коми и Карелия, Санкт-Петербурга. Студенты войдут в состав сводного студенческого отряда "Гандвик", который будет работать на территории островов архипелага Земля Франца-Иосифа летом 2017 года. Очистка будет проводиться на островах Хейса, Гукера, Греэм-Белл и Земля Александры.

"Туда многие годы в огромных объемах завозились стройматериалы, топливо, техника, и ничего не вывозилось. Там теперь все это ржавеет", - добавил Ковалев.

Суровые условия в Арктике

Студентов отбирали по нескольким критериям, в частности по заслугам человека внутри движения студенческих отрядов, его способности оперативно реагировать и решать проблемы, а также психологической совместимости в коллективе и состоянию здоровья. "Если что-то будет не так, заменить человека невозможно. Если в Арктике заболит зуб, или если случится обострение хронического заболевания, это будет огромная проблема. Один плюс - там почти невозможно заболеть простудными заболеваниями, в Арктике очень мало вирусов и микробов", - отметил Ковалев.

По его словам, студенты будут работать на Земле Франца- Иосифа в июле и августе. Условия проживания в Арктике можно назвать полевыми. "На Земле Александры мы жили на старой погранзаставе, на острове Гукера - в домиках бывшей полярной станции, везде по-разному", - сказал Ковалев, добавив, что одной из опасностей в Арктике являются белые медведи. От них участников уборки будут охранять, но студентам все равно запретят ходить в одиночку.

Летом 2013 и 2014 годов сводный студенческий отряд "Гандвик" уже занимался уборкой отходов, накопленных в период прошлой хозяйственной деятельности на территории архипелага. В этом году работу студотряда решено возобновить по инициативе губернатора Архангельской области Игоря Орлова. За свою работу студенты получат вознаграждение, его размер будет зависеть от объема выполненных работ. В прошлые годы за сезон каждый участник уборки мог получить более 100 тыс. рублей.

Работа по ликвидации ущерба окружающей среде в Арктической зоне ведется Минприроды России с 2010 года. Во время проведения работ с 2011 по 2015 годы с полярных архипелагов Земля Франца-Иосифа и севера Новой Земли было утилизировано более 40 тыс. тонн отходов. По предварительным подсчетам, на архипелаге было накоплено около 100 тыс. тонн отходов: это бочки из-под ГСМ и с топливом, старая техника, уголь, бытовые отходы, остатки строений.

В 2016 году очистка на Земле Франца-Иосифа не проводились. Заказчиком работ выступает национальный парк "Русская Арктика". Стоимость работ по очистке, запланированных на 2017 год, составляет 597 млн рублей.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.