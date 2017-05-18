Студенты из регионов СЗФО помогут провести очистку Арктики в 2017 году

Около 700 болельщиков приехало поддержать БК ЦСКА в "Финале четырех" ЕвролигиСпорт 18 мая, 20:05
Al Jazeera: переданная РФ Трампом информация об ИГ основана на данных агентов ИорданииМеждународная панорама 18 мая, 20:02
Непомнящий считает, что еще может успешно завершить московский этап Гран-при по шахматамСпорт 18 мая, 19:54
"Красава" в подарок и матч со звездой: как в регионах России прошли футбольные урокиСпорт 18 мая, 19:52
Британские консерваторы обозначили Brexit главным приоритетом предвыборной программыМеждународная панорама 18 мая, 19:51
Обыски в ПИК могут быть связаны с договором между "Водный стадион спорт инвест" и "Динамо"Происшествия 18 мая, 19:45
Мутко: полуфинал ЧМ по хоккею будет для сборной России равносилен финалуСпорт 18 мая, 19:44
Сборная России по хоккею поедет в Кельн на полуфинал ЧМ на поездеСпорт 18 мая, 19:44
Сборная Финляндии победила команду США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккеюСпорт 18 мая, 19:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АРХАНГЕЛЬСК, 18 мая. /ТАСС/. Студенты из разных регионов Северо-Западного федерального округа отправятся в Арктику для проведения очистки района, сообщил ТАСС начальник управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию администрации губернатора и правительства Архангельской области Григорий Ковалев.
"Где крупные объекты, это традиция еще с советских времен, там работают студенческие отряды: БАМ, Олимпиада, остров Русский. <...> В Арктику отправятся только парни, девушек, к сожалению, туда не берут - очень суровые условия. Конкурс в отряд был более 10 человек на место", - сказал Ковалев.
Группу студентов из СЗФО составили 15 человек из Архангельской, Новгородской, Калининградской областей, Республик Коми и Карелия, Санкт-Петербурга. Студенты войдут в состав сводного студенческого отряда "Гандвик", который будет работать на территории островов архипелага Земля Франца-Иосифа летом 2017 года. Очистка будет проводиться на островах Хейса, Гукера, Греэм-Белл и Земля Александры.
"Туда многие годы в огромных объемах завозились стройматериалы, топливо, техника, и ничего не вывозилось. Там теперь все это ржавеет", - добавил Ковалев.
Студентов отбирали по нескольким критериям, в частности по заслугам человека внутри движения студенческих отрядов, его способности оперативно реагировать и решать проблемы, а также психологической совместимости в коллективе и состоянию здоровья. "Если что-то будет не так, заменить человека невозможно. Если в Арктике заболит зуб, или если случится обострение хронического заболевания, это будет огромная проблема. Один плюс - там почти невозможно заболеть простудными заболеваниями, в Арктике очень мало вирусов и микробов", - отметил Ковалев.
По его словам, студенты будут работать на Земле Франца- Иосифа в июле и августе. Условия проживания в Арктике можно назвать полевыми. "На Земле Александры мы жили на старой погранзаставе, на острове Гукера - в домиках бывшей полярной станции, везде по-разному", - сказал Ковалев, добавив, что одной из опасностей в Арктике являются белые медведи. От них участников уборки будут охранять, но студентам все равно запретят ходить в одиночку.
Летом 2013 и 2014 годов сводный студенческий отряд "Гандвик" уже занимался уборкой отходов, накопленных в период прошлой хозяйственной деятельности на территории архипелага. В этом году работу студотряда решено возобновить по инициативе губернатора Архангельской области Игоря Орлова. За свою работу студенты получат вознаграждение, его размер будет зависеть от объема выполненных работ. В прошлые годы за сезон каждый участник уборки мог получить более 100 тыс. рублей.
Работа по ликвидации ущерба окружающей среде в Арктической зоне ведется Минприроды России с 2010 года. Во время проведения работ с 2011 по 2015 годы с полярных архипелагов Земля Франца-Иосифа и севера Новой Земли было утилизировано более 40 тыс. тонн отходов. По предварительным подсчетам, на архипелаге было накоплено около 100 тыс. тонн отходов: это бочки из-под ГСМ и с топливом, старая техника, уголь, бытовые отходы, остатки строений.
В 2016 году очистка на Земле Франца-Иосифа не проводились. Заказчиком работ выступает национальный парк "Русская Арктика". Стоимость работ по очистке, запланированных на 2017 год, составляет 597 млн рублей.
Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.