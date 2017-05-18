Экологические соревнования "Чистые игры" пройдут в Одинцово 20 мая

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Командные соревнования по сбору и сортировке мусора "Чистые игры" пройдут в Подпушкинском лесу в Одинцово 20 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Игровой формат помогает привлечь к экологическим проблемам разные социальные группы, повышая их вовлеченность в решение экологических проблем. Проект помогает донести идею использования мусора как вторичный ресурс для переработки", - сказала ТАСС гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Мероприятие планируют посетить специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, гендиректор АСИ Светлана Чупшева и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Всероссийский экологический проект объединит жителей западного пригорода Москвы и привлечет к вопросам экологии широкий круг людей - местных жителей, студентов, волонтеров, представителей бизнеса и власти для решения общих задач по благоустройству лесопарка, пояснили в агентстве.

"Чистые игры" - экологический квест, в котором участвуют команды от двух до четырех человек. В соревновании побеждает та команда, которая соберет больше всего мусора с учетом требований раздельного сбора. Победители определятся по сумме баллов и в конце игры получат памятные призы. На финише всех участников ожидает дружеский пикник.

"В игре можно участвовать с семьей, друзьями или найти команду единомышленников в группах мероприятия в социальных сетях", - уточнили в АСИ. Организаторами за 2,5 года уже проведены 57 игр в разных регионах страны, с участием 5666 человек собрано 150 т мусора.

Российский экологический образовательный проект "Чистые игры", который с 2014 года активно распространяется по всей стране. Впервые игры прошли в Санкт-Петербурге. Основателем проекта является межрегиональная общественная организация "Игры будущего", которая существует 10 лет и занимается игровыми проектами в области образования, экологии и социальной адаптации воспитанников детских домов. Проект поддержан АСИ и включен в план мероприятий Года экологии от Федерального агентства по делам молодежи.