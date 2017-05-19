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Всероссийский "Арктический урок" пройдет в школах накануне Дня полярника

Общество
19 мая, 0:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Проведение "Арктического урока" организовано совместно с Минприроды, в московской школе №1288 участие в нем примет глава министерства Сергей Донской

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Всероссийский "Арктический урок" пройдет 19 мая в школах страны, его проведение организовано совместно с Минприроды, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

"19 мая в российских школах пройдет урок "Арктика - фасад России", в московской школе №1288 участие в нем примет глава Минприроды Сергей Донской. В рамках урока школьникам расскажут о работе национальных парков и заповедников Арктики, об организации уникальных дрейфующих станций", - отметили в пресс-службе.

Школьники смогут подробно узнать не только об истории освоения Арктики и ее главных героях, но и о том, почему именно здесь находится "климатическая кухня планеты", и какое влияние оказывает Арктика на повседневную жизнь каждого жителя России, подчеркнули в пресс-службе министерства.

"Понятно, что мы должны всем, кто интересуется, рассказать об Арктике, об истории полярных открытий. Наши дети должны знать эту историю, на мой взгляд, назубок, хотя бы, когда была первая дрейфующая станция организована", - в свою очередь сказал глава Минприроды Сергей Донской.

Он добавил, что детям расскажут о проектах, которые будут реализованы в Арктике, а также о подвиге полярников-папанинцев.

21 мая 2017 года, в День полярника, исполнится 80 лет с момента организации первой дрейфующей экспедиции "Северный полюс" под руководством Ивана Папанина. Полярники прошли 2,5 тысячи километров за девять месяцев на дрейфующей льдине. Этот знаменитый "папанинский дрейф" положил начало новому этапу в арктических исследованиях, а данные, полученные в ходе работы первой дрейфующей станции, вошли в золотой фонд мировой науки.

Инициаторами проведения тематического урока об Арктике в российских школах выступили Минприроды и Минобрнауки. Урок был включен в календарь образовательных событий на 2016/2017 учебный год и приурочен к одной из важнейших дат в истории изучения и освоения Арктики.

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