Власти Москвы снесут 49 домов к концу 2017 г. в рамках первой программы сноса пятиэтажек

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. В рамках прошлой 20-летней программы сноса ветхих пятиэтажек остались 60 не снесенных домов из 22 тыс. домов. До конца этого года будет снесено 49. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"До конца 2017 года мы снесем 49 домов из 60 оставшихся из старой 20-летней программы реновации. Порядка 14 домов из 60 принадлежат инверторам, по ним идет работа", - сказал он.
По словам Хуснуллина, предварительно можно говорить об успешном завершении прошлой программы сноса ветхого жилья. Он отметил, что 95% бывших жителей пятиэтажек переехали без всяких вопросов.
Первая программа сноса ветхих жилых пятиэтажек в столице началась в 1999 году, в нее в качестве подлежащих расселению и сносу вошли 1722 хрущевки общей площадью 6,3 млн кв. м.