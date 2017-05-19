Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Москвы снесут 49 домов к концу 2017 г. в рамках первой программы сноса пятиэтажек

Общество
19 мая, 11:11 UTC+3 МОСКВА 19, мая. /ТАСС

По мнению заммэра Хуснуллина, предварительно завершение первой программы сноса ветхого жилья можно назвать успешным

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. В рамках прошлой 20-летней программы сноса ветхих пятиэтажек остались 60 не снесенных домов из 22 тыс. домов. До конца этого года будет снесено 49. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"До конца 2017 года мы снесем 49 домов из 60 оставшихся из старой 20-летней программы реновации. Порядка 14 домов из 60 принадлежат инверторам, по ним идет работа", - сказал он.

По словам Хуснуллина, предварительно можно говорить об успешном завершении прошлой программы сноса ветхого жилья. Он отметил, что 95% бывших жителей пятиэтажек переехали без всяких вопросов.

Первая программа сноса ветхих жилых пятиэтажек в столице началась в 1999 году, в нее в качестве подлежащих расселению и сносу вошли 1722 хрущевки общей площадью 6,3 млн кв. м.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Снос хрущевок в Москве
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ъ": заявки на налоговые каникулы для самозанятых за три месяца подали 40 человек
2
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
3
Прокуратура Украины возбудила дело за некачественный ремонт фрегата "Гетман Сагайдачный"
4
Истребители КНР сопровождали самолет США, предназначенный для забора проб в атмосфере
5
Россельхознадзор запретит молочную продукцию с ряда предприятий Белоруссии
6
Сборная Канады сыграет с командой России в полуфинале чемпионата мира по хоккею
7
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
Темы дня
Загрузка...
Реклама