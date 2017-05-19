ВЦИОМ: каждый десятый россиянин никогда не бывал в музеях

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Каждый десятый россиянин ни разу в жизни не был в музее, а больше половины респондентов в последний раз посещали выставки и экспозиции более двух лет назад. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного к проведению акции "Ночь музеев-2017".

"Доля посетителей музеев в нашей стране в целом высока: 89%, однако эти посещения выставок и экспозиций зачастую относятся к давнему времени: так, 52% были в музее более двух лет назад, 16% - один-два года назад. <...> Каждый десятый (11%) признался, что никогда не был в музее", - говорится в отчете. За последний год в музее побывал лишь каждый пятый (21%) россиянин.

По данным опроса, наибольшей популярностью пользуются краеведческие и исторические музеи: 33% и 28% россиян сообщили, что при последнем посещении были именно в них. Чуть реже посетители выбирали художественные (19%), технические (7%) и иные типы музейных комплексов.

"Всероссийская акция "Ночь музеев" с каждым годом приобретает в нашей стране все большую известность и вовлекает новых участников. Так, если в 2012 году об акции слышали менее половины россиян (42%), то в 2017 году - уже 64%", - говорится в отчете. При этом посетить одно из мероприятий акции в этом году собирается каждый пятый (20%) россиянин.

В опросе "ВЦИОМ-Спутник", проведенном 12-13 мая методом телефонного интервью, приняли участие 1,2 тыс. человек. Статистическая погрешность с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

Опрос проведен в преддверии "Ночи музеев" - международной акции, приуроченной к Международному дню музеев, которая впервые прошла в 1997 году. В этом году акция пройдет в ночь с 20 на 21 мая.