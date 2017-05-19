Мощи Николая Чудотворца: все, что известно о прибытии святыни в Москву

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В воскресенье в Россию из Италии доставят частицу мощей Святителя Николая Чудотворца. Это уникальное событие — впервые за 930 лет святыня окажется в Москве, а затем в Санкт-Петербурге.
В феврале 2016 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл договорился о принесении мощей из Италии с папой римским Франциском. Святыня прибудет в храм Христа Спасителя в Москве 21 мая — накануне дня памяти святителя Николая. Праздничное вечернее богослужение возглавит патриарх Кирилл.
ТАСС подготовил специальную памятку для паломников.