Мощи Николая Чудотворца: все, что известно о прибытии святыни в Москву

В воскресенье в Россию из Италии доставят частицу мощей Святителя Николая Чудотворца. Это уникальное событие — впервые за 930 лет святыня окажется в Москве, а затем в Санкт-Петербурге.

В феврале 2016 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл договорился о принесении мощей из Италии с папой римским Франциском. Святыня прибудет в храм Христа Спасителя в Москве 21 мая — накануне дня памяти святителя Николая. Праздничное вечернее богослужение возглавит патриарх Кирилл.

ТАСС подготовил специальную памятку для паломников.