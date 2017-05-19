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Депутат: законопроект о хрущевках после доработки может стать примером для регионов

Общество
19 мая, 13:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Павел Крашенинников уточнил, что "каких-то специальных моментов применительно к каждому региону делать нельзя". Это бы противоречило Конституции РФ

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Законопроект о реновации жилого фонда Москвы после доработки ко второму чтению может стать примером для реализации соответствующих норм в регионах РФ, заявил в пятницу журналистам председатель профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

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"Законопроект ко второму чтению с учетом всех наших дополнений вполне может быть примером, чтобы и в других регионах этот закон заработал", - сказал парламентарий.

Он также отметил, что ко второму чтению нужно прописать, что "договорные отношения должны регулироваться исключительно на федеральном уровне".

"Каких-то специальных моментов применительно к каждому региону делать нельзя", - предупредил Крашенинников, напомнив, что это бы противоречило Конституции РФ.

Проект о реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м.

Пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., в которых проживают 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. Чтобы дом снесли, необходима поддержка этого решения со стороны двух третей собственников квартир.

В начале марта в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить второе чтение законопроекта до июля. По его мнению, до окончания поадресного опроса москвичей и проведения парламентских слушаний по этому вопросу принимать ключевые решения по закону во втором чтении преждевременно и нецелесообразно.

Ранее на этой неделе Совет Думы принял решение провести второе чтение законопроекта на пленарном заседании 5 июля.

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