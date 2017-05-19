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В законе о хрущевках сократят процедуры, но не изменят правила техрегулирования

Общество
19 мая, 13:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Второй блок поправок к закону о реновации жилого фонда будет касаться вопросов градостроительной деятельности

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Поправки к закону о реновации жилого фонда Москвы сократят сроки и процедуры при градостроительной деятельности, но не изменят правила его технического регулирования, заявил журналистам первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Алексей Русских.

По его словам, первый блок поправок уже внесен в комитет, в основном они касаются защиты прав граждан. "Сейчас ведется работа над вторым блоком поправок, в первую очередь здесь поправки, касающиеся градостроительной деятельности", - рассказал политик.

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Снос хрущевок в Москве
© Артем Коротаев/ТАСС

Каждому жителю пятиэтажки в ходе реновации предложат на выбор три дома для переселения

Власти Москвы снесут 49 домов к концу 2017 г. в рамках первой программы сноса пятиэтажек

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"Естественно, для Москвы будут установлены особенности, - отметил первый зампред профильного комитета Госдумы. - В первую очередь в плане сокращения сроков и процедур, дабы эта программа не затянулась на долгие десятилетия". "Но по глобальным особенностям кадастрового учета, особенностям установления публичного сервитута и, самое главное, технического регулирования сферы строительства оно меняться не будет, и особенностей для Москвы не будет", - проинформировал он.

Член комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов обратил внимание на необходимость обеспечения прав предпринимателей - владельцев объектов в домах, попавших под снос. "Когда мы говорим о том, что под данную программу подпадают в том числе предприниматели… иногда бизнес бывает клиентоориентирован и развивается только в том случае, когда непосредственно находится в том месте, в той или иной группе домов, как это бывает у ряда парикмахерских, и переезд в другое место может нанести серьезный ущерб для ведения дальнейшей деятельности", - подчеркнул он.

Проект о реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м.

Пока в списке для голосования жителей чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., в которых проживают 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. Чтобы дом снесли, необходима поддержка этого решения со стороны двух третей собственников квартир.

В начале марта в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить второе чтение законопроекта до июля. По его мнению, до окончания поадресного опроса москвичей и проведения парламентских слушаний по этому вопросу принимать ключевые решения по закону во втором чтении преждевременно и нецелесообразно.

Ранее на этой неделе Совет Думы принял решение провести второе чтение законопроекта на пленарном заседании 5 июля.

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Снос хрущевок в Москве
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