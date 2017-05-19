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Более 140 детей вышли в финал конкурса школьных музеев РДШ

Общество
19 мая, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Конкурс начался в конце января 2017 года. В жюри конкурса вошли руководители и сотрудники ведущих российских музеев

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Более 140 школьников из 52 регионов России стали участниками финала конкурса Российского движения школьников (РДШ), посвященного школьным музеям. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РДШ.

"Финал Всероссийского конкурса среди активистов школьного музейного движения будет проходить с 18 по 21 мая 2017 года в Москве. В нем примут участие 140 юных музееведов из 52 субъектов РФ - победители региональных этапов", - отмечается в сообщении.

В РДШ уточнили, что конкурс начался в конце января 2017 года. На нем были представлены проекты школьных музеев по следующим номинациям: "Человек-легенда", "История родного края", "История школы", "Мероприятия на базе школьного музея", "Социальные проекты", "Виртуальные музей". В РДШ уточнили, что в жюри конкурса вошли руководители и сотрудники ведущих российских музеев.

Российское движение школьников было создано в соответствии с указом президента РФ от 29 октября 2015 года, фактически было образовано на первом съезде движения, который прошел в МГУ 28 марта 2016 года. Целью организации, согласно президентскому указу, является "совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей".

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