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Кучерена возглавит юридический штаб по защите интересов жителей пятиэтажек в Москве

Общество
19 мая, 15:03 UTC+3

В штаб войдут квалифицированные специалисты, готовые бесплатно оказать юридическую помощь по вопросам реновации

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Анатолий Кучерена

Анатолий Кучерена

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Председатель Центрального совета Общероссийского общественного движения "Гражданское общество", адвокат Анатолий Кучерена возглавит юридический штаб, который будет защищать интересы жителей пятиэтажек в Москве в рамках проводимой городом реновации ветхого жилья. Об этом он сообщил корреспонденту ТАСС.

"Сегодня на общественных слушаниях в Общественной палате РФ по реновации ветхого жилого фонда я предложил создать штаб, который будет защищать интересы жителей пятиэтажек. Предложение поддержали. Штаб возглавляю я", - сказал он. По его словам, в юридический штаб войдут квалифицированные юристы, адвокаты, готовые бесплатно оказывать консультационную помощь по юридическим вопросам, связанным с реновацией.

"Жителям пятиэтажек нужна юридическая консультация, сейчас многие партии, общественники приезжают в префектуры и говорят разные вещи, которые еще больше запутывают владельцев данных квартир", - пояснил он.

Он также отметил, что проблем и вопросов, возникающих в рамках реновации, действительно очень много: начиная от отсутствия аналогичного опыта проведения реновации в Москве и заканчивая непониманием жителей полной ситуации и их полных прав в рамках проведения такого проекта.

"Мы совместно с общественниками и юристами планируем на следующей неделе поехать в столичные префектуры и встретиться с жителями, чтобы проконсультировать их по части всех юридических моментов и личных прав в рамках реновации. Одной их первых планируем посетить префектуру Южного округа", - сказал Кучерена.

Ранее у адвоката был аналогичный опыт разрешения вопросов между властью и жителями в 2006 году: ему удалось урегулировать конфликт между префектурой Юго-Западного административного округа Москвы и жителями поселка Бутово, чьи частные дома намеревались снести. В 2010 году он представлял интересы собственников домов в садовом товариществе "Речник", которые столкнулись с подобной проблемой.

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