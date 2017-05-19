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"Дом дружбы народов" Крыма предложил гражданским активистам из США наладить сотрудничество

Общество
19 мая, 15:07 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова

Такое сотрудничество могло бы начаться с городов Крыма и США, которые ранее устанавливали побратимские связи, отметили представители сторон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Государственное учреждение Крыма "Дом дружбы народов", который занимается вопросами межнациональных отношений на полуострове, планирует наладить взаимодействие с американским Центром гражданских инициатив. Об этом в пятницу сообщил руководитель учреждения Яков Слуцкий на встрече с делегацией гражданских активистов и общественников из США.

"Дом дружбы народов" занимается в том числе вопросами международного сотрудничества и вопросами межнациональных отношений в Крыму. В связи с этим у меня есть прямое предложение госпоже Шерон Теннисон (руководитель Центра гражданских инициатив, прибыла в Крым в составе делегации - прим. ТАСС) по поводу возможности подписания соглашения о сотрудничестве между нашими организациями в сфере дружбы между народами и для разрушения тех стереотипов, которые сложились у американцев (о русских)", - сказал Слуцкий. Теннисон поддержала это предложение. Стороны отметили, что это сотрудничество могло бы начаться с городов Крыма и США, которые ранее устанавливали побратимские связи.

Делегация американских общественников прибыла в Крым 18 мая, в нее вошла почетный консул России в Денвере Дебора Палмиери, а также американские специалисты по русскому языку, академики, эксперты по дошкольному образованию и общественные деятели. Иностранцы прибыли в регион, чтобы посмотреть собственными глазами на то, что происходит на полуострове и пообщаться с местными жителями, пояснили они журналистам. Так, накануне иностранные гости посетили Ялту и международный детский центр "Артек", где встретились с девятью американскими школьниками, которые в настоящий момент отдыхают и одновременно учатся в знаменитом лагере.

Глава делегации отметила, что не боится украинских санкций в ответ на этот визит в Крым. "Нет, не боюсь", - сказала Теннисон, отвечая на вопрос о возможном запрете въезда на Украину. "Я больше боялась, когда впервые приехала сюда, когда здесь был Советский Союз", - добавила она.

Это не первый визит делегации из США в Крым. Около года назад, в июне, столицу Крыма посещала группа американских общественников также во главе с Шэрон Теннисон. Тогда иностранные гости встречались с властями Симферополя и Крыма и привезли письмо от мэра Сейлема с предложением о восстановлении побратимских связей.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6 процента соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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