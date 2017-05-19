Глава Поморья провел "арктический урок" в школе Архангельска

АРХАНГЕЛЬСК, 19 мая. /ТАСС/. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов на открытом уроке, посвященном Арктике, рассказал школьникам о дрейфующей станции СП-1, Северном морскому пути, ленд-лизе в годы войны и перспективах освоения высоких широт. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

"Впервые в жизни я проводил урок в школе, мне было интересно пообщаться с будущими покорителями высоких широт. Я старался на примерах истории и сегодняшнего дня увлечь ребят Арктикой. Очень важно, чтобы молодые люди, живущие в Арктической зоне РФ, воспринимали эту территорию не как виртуальное пространство. Они должны знать, что это - их земля, им здесь жить и нести за нее ответственность перед будущими поколениями", - цитирует губернатора пресс-служба.

Орлов провел урок для восьмиклассников архангельской школы № 14. Урок об Арктике губернатор начал с рассказа о легендарной экспедиции под руководством Ивана Папанина. В ее состав входили метеоролог и геофизик Евгений Федоров, радист Эрнст Кренкель, гидробиолог и океанограф Петр Ширшов, а еще пес по кличке Веселый.

Глава региона рассказал о переходе ледокольного парохода "Сибиряков" из Архангельска по всей трассе Северного морского пути в одну навигацию, после чего было создано Главное управление СМП, о годах войны, когда в столице Поморья располагалась штаб-квартира уполномоченного Государственного комитета обороны по морским перевозкам контр-адмирала Ивана Папанина. В Архангельск шли поставки по ленд-лизу.

Губернатор отметил, что недопустимо восприятие Арктики только как места добычи полезных ископаемых. "Арктика - это территория жизни, территория создания новых возможностей, позволяющих преодолевать разного рода вызовы", - приводит его слова пресс-служба.

21 мая 1937 года самолет с зимовщиками на борту достиг Северного полюса. Была открыта первая в мире полярная научно-исследовательская дрейфующая станция "Северный полюс-1" под руководством Ивана Папанина. С 2013 года 21 мая в России отмечается День полярника.