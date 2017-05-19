В работе Twitter наблюдаются сбои

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. В социальной сети Twitter на протяжении последних часов наблюдалось два периода сбоев. Об этом сообщил интернет-портал Downdetector.com.

Первый "пик" жалоб на работу Twitter пришелся на 01:00 по времени Восточного побережья США (08:00 мск) и продолжался около часа. За этот период были зафиксированы 1977 сообщений о нарушениях работы сети микроблогов. Второй раз "пик" проблем возник около 10:00 утра (17:00 мск) по времени Восточного побережья США и также продолжался около часа. В этот период было зафиксировано 2489 жалоб на работу Twitter.

"У некоторых пользователей наблюдаются проблемы с доступом. Мы в курсе ситуации и работаем над ее исправлением", - говорится в оповещении в Twitter