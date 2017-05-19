Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В работе Twitter наблюдаются сбои

Общество
19 мая, 17:52 дата обновления: 19 мая, 18:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

При попытке войти в соцсеть у пользователей высвечивается объявление о технических неполадках

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. В социальной сети Twitter на протяжении последних часов наблюдалось два периода сбоев. Об этом сообщил интернет-портал Downdetector.com.

Первый "пик" жалоб на работу Twitter пришелся на 01:00 по времени Восточного побережья США (08:00 мск) и продолжался около часа. За этот период были зафиксированы 1977 сообщений о нарушениях работы сети микроблогов. Второй раз "пик" проблем возник около 10:00 утра (17:00 мск) по времени Восточного побережья США и также продолжался около часа. В этот период было зафиксировано 2489 жалоб на работу Twitter.

"У некоторых пользователей наблюдаются проблемы с доступом. Мы в курсе ситуации и работаем над ее исправлением", - говорится в оповещении в Twitter

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
4
На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У "Мегафона" возникли проблемы со связью
2
Суд отказал семье Фриске в ходатайстве о прекращении производства по иску "Русфонда"
3
Лавров: удар ВВС США по позициям проправительственных сил Сирии является противозаконным
4
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Суд обязал родителей Жанны Фриске вернуть "Русфонду" не потраченные на ее лечение деньги
7
Украина возобновила действие пошлин на российские удобрения
Темы дня
Загрузка...
Реклама