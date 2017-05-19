Энергетики опубликовали обновленный график отключений горячей воды в Москве

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) опубликовала актуализированный адресный график отключений горячей воды в столице. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Профилактические работы начнутся с 22 мая, завершатся 25 августа.
"На сайте МОЭК размещен обновленный график отключений горячей воды для проведения профилактических работ в межотопительный период. Корректировка графика осуществлена в связи с переносом с 10 на 22 мая даты начала профилактических работ", - отметили в пресс-службе.
Перенос начала отключений был связан с похолоданием и возобновлением 10 мая подачи тепла в жилые дома и объекты социальной сферы.
Продолжительность отключений горячей воды в Москве составит не более 10 дней.
Узнать дату и сроки отключений горячей воды в своем доме жители столицы могут с помощью сервиса на сайте www.moek.ru. Для этого необходимо написать название улицы и номер дома в поисковой строке. Если пользователь не может найти свой адрес с помощью информационного сервиса на сайте МОЭК, это означает, что горячее водоснабжение и отопление данного дома осуществляет другая организация.