Энергетики опубликовали обновленный график отключений горячей воды в Москве

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) опубликовала актуализированный адресный график отключений горячей воды в столице. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Профилактические работы начнутся с 22 мая, завершатся 25 августа.

"На сайте МОЭК размещен обновленный график отключений горячей воды для проведения профилактических работ в межотопительный период. Корректировка графика осуществлена в связи с переносом с 10 на 22 мая даты начала профилактических работ", - отметили в пресс-службе.

Перенос начала отключений был связан с похолоданием и возобновлением 10 мая подачи тепла в жилые дома и объекты социальной сферы.

Продолжительность отключений горячей воды в Москве составит не более 10 дней.

Узнать дату и сроки отключений горячей воды в своем доме жители столицы могут с помощью сервиса на сайте www.moek.ru. Для этого необходимо написать название улицы и номер дома в поисковой строке. Если пользователь не может найти свой адрес с помощью информационного сервиса на сайте МОЭК, это означает, что горячее водоснабжение и отопление данного дома осуществляет другая организация.