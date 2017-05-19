Несколько городов Золотого кольца выпустят единую карту гостя

ВЛАДИМИР, 19 мая. /ТАСС/. Проект "Золотое кольцо 2.0" создаст туристический портал и выпустит дисконтную карту гостя, которая будет действительна в нескольких городах. Об этом рассказал на Владимирском экономическом форуме заместитель директора департамента туризма Ярославской области Андрей Жаров.

"Сейчас тремя регионами (Ярославская, Владимирская, Костромская области) разработаны фестивальный календарь, система навигации, идет разработка единого стандарта обслуживания. Также будет создана единая туристическая карта, речь идет о карте гостя на всем маршруте Золотого кольца. Она позволит индивидуальному путешественнику получить существенный дисконт на все туристические услуги. Карту можно будет приобрести как в туристических информационных центрах, так и на едином интернет-портале Золотого кольца", - сказал Жаров.

Он добавил, что в рамках проекта идет переформатирование работы туристских информационных центров. Они будут предоставлять информацию не только о своих территориях, как это делается сейчас, но и стимулировать передачу турпотока от одного города к другому.

Как ранее сообщалось, туристический проект "Золотое кольцо 2.0" реализован в рамках Национального рейтинга, который занимается поддержкой и сбором успешных региональных управленческих практик. В проекте принимают участие Ярославская, Владимирская и Костромская области. Предполагается, что к нему присоединятся и другие регионы. Разработчики проекта планируют увеличить турпоток на 300% и довести его до 5,5 млн человек.

Пятый Владимирский межрегиональный экономический форум "Золотое кольцо России - 50. Предпринимательство и туризм: инвестиции в будущее" открылся сегодня во Владимире. В течение трех дней федеральные чиновники, депутаты и сенаторы, представители туриндустрии, малого и среднего бизнеса будут обсуждать перспективы развития популярного туристического маршрута. Центральными событиями станут пленарное заседание, в рамках которого пройдет тематическая сессия Ростуризма, посвященная 50-летию "Золотого кольца", презентации новых туристических маршрутов Владимирской области, а также подписание около 20 соглашений об инвестициях и межрегиональном сотрудничестве.