Глава Минпрома Коми: деградация вечной мерзлоты в Арктике требует изучения

СЫКТЫВКАР, 19 мая. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Деградация вечной мерзлоты в арктическом регионе требует всестороннего изучения, поскольку из-за таяния льдов существует угроза промышленным и социальным объектам, сообщил зампредседателя правительства Коми - министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта региона, заслуженный геолог России Николай Герасимов.

"Мерзлота деградирует, отступая в год на 5 метров. Это гигантская проблема, если ее не изучать, то мы будем терять газопроводы, потому что они могут ломаться по неизвестным нам причинам, социальные и промышленные объекты, потому что фундаменты зданий уязвимы в таких условиях", - сказал Герасимов во время всероссийского "Арктического урока" в физико-математическом лицее в Сыктывкаре.

Он отметил, что Арктика - это огромная природная кладовая с богатыми запасами топливно-энергетических ресурсов. По его словам, технологии добычи полезных ископаемых и в нефтегазовом секторе постоянно совершенствуются. "Если раньше бурили скважины глубиной максимум на 5 км, то сегодняшние технологии, которые применяются, к примеру, на Сахалине, позволяют бурить скважину, переходя с вертикали на горизонталь длиной до 13 км. Если раньше бурили вслепую, то сегодня 100% попадание в пласт", - добавил Герасимов.

В Арктике проживают 3 млн человек, из которых 100-120 тыс. - коренные малочисленные народы севера со своим укладом и традиционными промыслами. Министр добавил, что представителям таких народов так же нужно найти место в завтрашнем обществе с учетом их интересов. "По роду деятельности мне не раз приходилось ночевать в чуме у оленеводов - это особые люди, очень честные, добрые, бескорыстные. Этот традиционный уклад всегда поражал, нужно с уважением к нему относиться", - отметил он.

21 мая 2017 года, в День полярника, исполнится 80 лет с момента организации первой дрейфующей экспедиции "Северный полюс" под руководством Ивана Папанина. Полярники прошли 2,5 тыс. км за девять месяцев на дрейфующей льдине. Этот знаменитый путь положил начало новому этапу в арктических исследованиях. Инициаторами проведения тематического урока об Арктике в российских школах, приуроченного к этой дате, выступили Минприроды и Минобрнауки РФ.