Гендиректор АСИ: финал WorldSkills в Краснодаре стал одним из лучших чемпионатов в России

КРАСНОДАР, 19 мая. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Финал V Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) по качеству организации и количеству участников стал одним из лучших турниров WorldSkills в России. Такое мнение высказала журналистам генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Я приехала только сегодня, но могу на основе (мнений - прим. ТАСС) тех гостей, которые побывали в течение этой недели на чемпионате, сказать, что отзывы очень хорошие. И с точки зрения организации, и количества людей, и качества подготовки команд. Я считаю, что, наверное, один из лучших чемпионатов (WorldSkills - прим. ТАСС) в России", - сказала гендиректор АСИ.

Она добавила, что встречалась с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым, с которым обсудила итоги чемпионата. "Хочу отметить, что колоссальное преимущество подучили школьники Краснодарского края, потому что через эти площадки прошли более 120 тыс. школьников. Мы вовлекли в это движение всех школьников края", - сказала Чупшева.

WorldSkills International - международное движение, главной целью которого является повышение качества профессиональной подготовки по рабочим профессиям, Россия присоединилась к движению в 2012 году. Финал Национального чемпионата Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - самое масштабное в России соревнование профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей и техникумов в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников 10-17 лет.

В этом году он проходил с 15 по 19 мая. На чемпионат в Краснодар съехались 1200 конкурсантов, которые определяли лучших по 113 компетенциям, их успехи оценивали 1400 экспертов.