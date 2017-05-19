Россия будет развивать проекты гастрономического туризма со странами СНГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Россия будет развивать совместные туристические бренды и проекты тематического, в том числе гастрономического, туризма со странами СНГ. Об этом шла речь на прошедшем сегодня в Санкт-Петербурге заседании Совета по туризму государств - участников СНГ, на котором были подведены итоги сотрудничества с 2015 года и намечены новые планы работы.

"У нас общие подходы к развитию туризма и одна из тем, которая обсуждалась, это появление общих брендов, общих межгосударственных туристских маршрутов, или коридоров, как их называют, например Шелковый путь, в котором так или иначе участвуют все страны СНГ", - рассказал ТАСС заместитель главы Ростуризма Сергей Корнеев.

"Несколько тем было отмечено, - сказал он. - Россия и страны СНГ будут развивать совместные проекты по гастрономическому туризму в том числе. В странах СНГ очень активно развиваются и программы, и гастрономические сервисы, и это очень хорошая тема межнационального продвижения в рамках Содружества".

При этом Корнеев отметил, что "нельзя говорить о гастрономическом туризме как об отдельном виде туризма, это скорее часть мотивации при выборе поездки". "Всемирная туристическая организация говорит о том, что до 30% мотивации, когда человек думает, куда поехать, связано с тем, интересно ли там покушать, что там можно попробовать, продегустировать, и в этой части наша многонациональная кухня - это очень хорошая история", - сказал он.

Продление маршрутов

Еще одним направлением сотрудничества, по словам Корнеева, станет расширение национальных туристических маршрутов до межнациональных и межгосударственных. "В РФ мы с 2012 года активно разрабатываем такие сетки маршрутов, кроме уже давно известного "Золотого кольца". Это "Серебряное ожерелье", "Восточное кольцо России" и другие. Здесь состоялся разговор о продлении этих маршрутов и связки их в межгосударственные туры", - сказал замглавы Ростуризма.

К числу перспективных культурно-познавательных маршрутов участники встречи отнесли Великий шелковый путь и Великий чайный путь. "Наша общая история с древнейших времен и до советского времени, наша кухня, все это может создать совместный калейдоскоп впечатлений от путешествия по СНГ практически на любой вкус", - считает Корнеев.

Общие стратегии

Заместитель министра культуры РФ Алла Манилова подчеркнула, что целью международной встречи было обсуждение стратегий развития туризма в каждой из стран и стратегии продвижения российского туризма внутри страны и за рубежом. Манилова отметила, что разработанный в России проект "Великий шелковый путь" имеет самые большие перспективы именно на пространстве СНГ.

Этот проект был разработан на основе исследований Российского этнографического музея, специалисты которого предложили распространить этот туристический маршрут на территории РФ, по которым в древности проходили ответвления Великого шелкового пути. Это Южная Сибирь, Северный Кавказ и Причерноморье.

Сотрудничество в туристической сфере государств - участников СНГ стартовало в 1993 году с момента подписания всеми участниками Соглашения о сотрудничестве в области туризма. За это время было реализовано множество программ, направленных на улучшение туристической отрасли.

Самым ярким событием стало объявление 2014 года Годом туризма в СНГ, в течение которого было проведено более 70 мероприятий.