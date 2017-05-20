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День принятия ислама Волжской Булгарией отметят в Татарстане

Общество
20 мая, 0:24 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 20, мая. /ТАСС

В празднике примут участие около 50 тысяч мусульман со всей России

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КАЗАНЬ, 20 мая. /ТАСС/. День принятия ислама Волжской Булгарией пройдет 20 мая в Татарстане, сообщили организаторы мероприятия.

"В древнем городе Болгар в мае 2017 года пройдет традиционный праздник "Изге Болгар жыены". Около 50 тысяч мусульман со всей России примут участие в его праздновании", - говорится в сообщении.

Празднование 1128-й годовщины принятия ислама пройдет в бывшей столице Волжской Булгарии - городище Болгар. В программе праздника - демонстрация ремесленных изделий, мусульманских товаров и исламской литературы. Традиционно участники торжества прочитают коллективную молитву - намаз под открытым небом. Также во время праздника будут исполняться старинные татарские песни, выступят чтецы Корана.

Как ранее сообщал госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев, в этот же день гости смогут увидеть почти готовый корпус Болгарской академии. Первые 25 студентов начнут здесь обучение уже в сентябре 2017 года. Академия призвана стать центром подготовки высококвалифицированных специалистов, она создается для укрепления позиций традиционных для России направлений в исламе.

Болгар - город, возникший в IX-X веках, был экономическим, политическим и культурным центром Волжской Булгарии. Именно сюда в 922 году прибыло посольство из Багдада, и местные жители приняли ислам. В 1969 году был создан Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. По данным Государственного комитета по туризму Татарстана, турпоток в Болгар в 2016 году составил более 472 тыс. человек, что в 1,3 раза больше, чем в 2015 году (было около 349 тыс.).

Праздник состоится в рамках IX Международного экономического саммита России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017". Традиционной центральной темой саммита станет экономика исламских стран и регионов. KazanSummit 2017 состоится 18-20 мая, генеральным информационным партнером саммита является ТАСС.

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Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017
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