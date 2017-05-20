В работе выставки образования в Индии участвуют 15 российских вузов

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 мая. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Пятнадцать вузов РФ приняли участие в работе выставки "Российское образование - 2017", которая открылась в субботу в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Нью-Дели. Как сообщил ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в Индии Федор Розовский, ежегодно в РФ отправляются на учебу около 1,5 тыс. индийских студентов.

"Это уже 18-я выставка российского образования, которая проходит в Индии на базе пяти российских культурных центров: в Нью-Дели, Мумбаи, Ченнаи, Калькутте и Тривандруме. Всего прибыли представители 15 российских вузов, кроме того, около 20 учебных заведений направили свои документы, с которыми могут ознакомиться абитуриенты. Каждый год в РФ отправляются на учебу около 1,5 тыс. граждан Индии", - сказал Розовский.

Он отметил, что это является частью работы Россотрудничества по продвижению российской высшей школы на индийском рынке, другая ее часть - набор лучших студентов на госстипендии, квота для граждан Индии в этом году выросла в четыре раза - до 100 человек. Мероприятие в Нью- Дели завершает представление российских вузов в этом году, ранее экспозиция посетила города Ченнаи, Тривандрум, Мадураи, Мумбаи, и Калькутту.

Среди высших учебных заведений на выставке представлены Московский физико-технический институт, Южный федеральный университет, Дальневосточный федеральный университет, Высшая школа экономики, Московский авиационный институт и другие.

В основном потенциальных студентов из Индии интересует медицина, но есть и те, кто едет учиться инженерным и другим специальностям.

"Многие наши студенты хотят и готовы учиться в России, - объяснил профессор Национального открытого университета имени Индиры Ганди Шиваджи Бхаскар. - Их интересует возможность окончить магистратуру на английском языке, особенно в области медицины, компьютеров, в последнее время, отмечен также интерес к авиации".

"Я думаю о том, чтобы отправиться в Россию учиться, - сказала старшеклассница Мадхура, которая пришла на выставку с отцом. - Я мечтаю стать врачом, а в России, я знаю, хорошая медицинская школа. Я поеду к вам, если папа отпустит".

Как отметили собеседники агентства, индийцев также интересуют специальности, связанные с информатикой, математикой, программированием. Кроме того, интерес вызывает и ядерная физика - на фоне активного развития отношений Индии и России в области мирного атома.