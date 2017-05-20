Святая вода и ихрам в подарок: в древнем Болгаре отпраздновали день принятия ислама

КАЗАНЬ, 20 мая. /ТАСС/. Традиционный праздник "Изге Болгар жыены" отметили в городе Болгар (Татарстан). Как рассказал ТАСС муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, праздник связан с добровольным принятием ислама предками современных татар 21 мая 922 года.

"Тогда наши предки добровольно приняли ислам как государственную официальную религию. Вспоминая об этом, мы собираемся на этих землях, куда пришли сподвижники пророка, куда пришел Ибн Фадлан, где развивалась наша религия. И самое главное: еще раз подчеркну, она была принята добровольно. Это был разумный, очень мудрый выбор наших предков", - отметил он.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе организаторов мероприятия, день принятия ислама Волжской Булгарией посетили около 40 тыс. человек со всей России. Гости мероприятия смогли принять участие в коллективном намазе и розыгрыше религиозных подарков.

Центр богословов

Праздник открылся на площади перед Болгарской исламской академией, строительство которой завершилось совсем недавно. Открывая праздник, имам-хатыйб мечети Булгар прочел суру "Ар Рахман" (одно из имен Аллаха). Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе церемонии пояснил, почему для мероприятия была выбрана именно эта площадь.

"Ислам - это вторая религия в нашей стране и подготовка высококвалифицированных имамов - это общая наша задача. (…) Я убежден, что мы сумеем системно здесь сплотить высокопрофессиональный коллектив профессорско- преподавательского состава. Это должен быть центр богословов, и здесь никакого сомнения нет, все условия созданы", - сказал он.

Гости смогли увидеть новый корпус Болгарской академии. Первые 25 студентов начнут здесь обучение уже в сентябре. Один из гостей праздника, студент Российского исламского университета Абдельнур Шарипов, рассказал ТАСС, что после окончания учебы собирается поступать в Болгарскую исламскую академию. "Я учусь на третьем курсе, специализация - теология и педагогика. Я хочу поступить потом и в Болгарскую исламскую академию, чтобы дальше получать образование, узнавать свою религию глубже и доводить ее до других. Продолжу обучаться теологии", - отметил он.

Традиционная еда и религиозные подарки

После торжественного открытия мероприятия гости отправились на Соборную площадь Болгара для проведения полуденного намаза. По словам Минниханова, среди гостей были представители мусульман Кавказа, Крыма, российских регионов, а также из-за рубежа. Один из иностранных гостей, верховный муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун, начал намаз, прочитав традиционную в таких случаях суру.

Для гостей праздника, которые не знали, как совершать намаз, в одной из палаток были организованы мини-курсы: "Намаз за одно занятие" и "Научим красиво повязать платок". Рядом с Соборной площадью расположились торговые точки с халяльной едой и традиционными татарскими сувенирами: платками, тюбетейками, четками, ичугами (татарская обувь). Кроме того, во время праздника прошел розыгрыш религиозных подарков, в котором мог поучаствовать каждый желающий. Победители получили в качестве подарков ихрам (облачение для Хаджа), 5 литров святой воды из источника Зам-Зам из Мекки, а также сертификат на совершение умры (малое паломничество - прим. ТАСС) на Новый год.

Неподалеку от Соборной площади расположился и шатер муфтия Татарстана. Перед его входом имам-хатыйб Казанского высшего командного танкового училища Тимур хазрат Ибрагимов изготавливал традиционные головные уборы татар - чалмы. Он рассказал ТАСС, что первую свою чалму изготовил в 1996 году. На один головной убор уходит лента длиной в 11 метров.

"В 1996 году я заканчивал медресе (исламское училище) и мне сказали, что я поеду имамом в мечеть Кызыл Байрак Верхнеуслонского района, но для этого мне нужно было сделать дипломную работу - изготовить чалму. Тогда я и изготовил первый головной убор. Первую чалму сделал из красного материала, под название деревни (кызыл - красный в переводе с татарского)", - рассказал он.

Праздник ломает барьеры

Впервые приехавший в Россию доктор Саид из Пакистана поделился своими впечатлениями с ТАСС. "Это мой первый визит в Россию. И это необычное мероприятие, на мой взгляд, поможет преодолеть барьер между нашими странами, и послужит гармонизацией взаимоотношений России и Пакистана. Может быть, на следующий год приеду сюда снова. Это был замечательный опыт - визит в Болгар", - отметил он.

Болгар - город, возникший в IX-X веках, был экономическим, политическим и культурным центром Волжской Булгарии. Именно сюда в 922 году прибыло посольство из Багдада, и местные жители приняли ислам. В 1969 году был создан Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. По данным Государственного комитета по туризму Татарстана, турпоток в Болгар в 2016 году составил более 472 тыс. человек, что в 1,3 раза больше, чем в 2015 году.

Праздник состоялся в рамках IX Международного экономического саммита России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017". Традиционной центральной темой саммита стала экономика исламских стран и регионов.

KazanSummit 2017 прошел 18-20 мая, генеральным информационным партнером саммита выступил ТАСС.