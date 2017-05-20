Из-за тумана в аэропорту Калининграда перенесены рейсы из Москвы и Петербурга

КАЛИНИНГРАД, 20 мая. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Вечерние авиарейсы в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга, задержанные из-за густого тумана, перенесены в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Храброво, сообщили ТАСС в справочной воздушной гавани самого западного российского региона.

"Туман в районе аэропорта Храброво не позволил совершить посадку самолетам, выполнявшим рейсы из московских аэропортов Внуково и Домодедово, а также из Петербурга", - отметили в аэропорту. Уточняется, что в связи с метеоусловиями в аэропорту Храброво рейсы SU 6127 (Внуково) и SU 6329 (Санкт-Петербург) ушли на запасной аэродром в Петербург, а рейс S7 77 (Домодедово) - отправился на запасной аэродром в Москву.

В справочной аэропорта отметили, что экипажи авиалайнеров в надежде на улучшение метеоусловий совершили несколько кругов над аэропортом. Но в итоге вынуждены были уйти на запасные аэродромы и там дожидаться благоприятной погоды для посадки лайнеров в Калининграде.