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В Казанском марафоне в рамках KazanSummit 2017 примут участие около 10 тыс. человек

Общество
21 мая, 1:15 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 21, мая. /ТАСС

Участники забега смогут выбрать одну из четырех дистанций: 42,2 км, 21,1 км, 10 км или 3 км

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КАЗАНЬ, 21 мая. /ТАСС/. Порядка 10 тыс. человек пробегут в воскресенье дистанцию Казанского марафона в рамках KazanSummit 2017, сообщают организаторы забега. Участники марафона пробегут на выбор одну из четырех дистанций: 42,2 км, 21,1 км, 10 км или 3 км.

Ожидаемое количество болельщиков на старте и трассе - более 10 тыс. человек.

В этом году забег состоится в Казани в третий раз. Трасса марафона пройдет по историческим местам и улицам города со стартом и финишем на площади Тысячелетия, рядом с Казанским Кремлем. Каждый участник соревнования получит стартовый номер с чипом хронометража, памятную футболку, приглашение на ужин (для участников забега на 42,2 км), а участники, которые пробежали всю дистанцию, - медаль на финише.

Вместе с участники марафона 3 км пробежит и популярная певица Нюша. Социальной темой забега станет сохранение популяции белого барса, часть средств от стартового взноса направят на решение этой проблемы. Марафон закроет IX Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017".

В 2016 году в Казанском марафоне приняли участие более 8,8 тыс. человек. Вместе со спортсменами дистанцию пробежали помощник премьер-министра России Геннадий Онищенко, певица Вера Брежнева, Стас Пьеха, рэпер Баста, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

IX Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017" (18-20 мая) принимает в этом году более 2 тыс. гостей из 50 стран мира. Традиционно центральной темой саммита является экономика исламских стран и регионов.

Кроме того, в этом году KazanSummit 2017 затрагивает такие направления, как социальное предпринимательство, экология, благотворительность, корпоративные стратегии, туризм, исламское образование и другие. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером саммита.

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Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017
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