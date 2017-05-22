На Кубе открывается кафедра русского языка Института Пушкина

ГАВАНА, 22 мая. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Торжественная церемония открытия кафедры Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина состоится в понедельник в Гаванском университете.

В ней примут участие ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая и ректор Гаванского университета Густаво Кобрейро, а также представители министерства высшего образования Кубы, посольства России и Россотрудничества.

Открытие кафедры русского языка в Гаванском университете, одном из старейших вузов на Американском континенте, стало результатом договоренностей о сотрудничестве в сфере образования, достигнутых в ходе визита в 2016 году в Институт Пушкина первого заместителя председателя Госсовета Кубы Мигеля Диаса-Канеля. Церемония пройдет в рамках Форума ректоров российских и кубинских университетов, который в эти дни соберется в Гаване.

Кафедра русского языка станет образовательной, методической и научной базой для развития кубинской русистики.

Преподаватели

Как рассказала ТАСС проректор по учебной работе Института Пушкина Елена Колтакова, на Кубу каждый триместр будут командировать три преподавателя. Они будут проводить занятия по русскому языку со студентами факультета иностранных языков Гаванского университета. Сейчас в этом вузе русский язык изучают около 80 человек.

Ребята учатся шесть лет - с подготовительного курса по пятый, после чего получают диплом бакалавра по специальности "Русский язык и второй иностранный язык". В качестве второго иностранного студенты могут выбрать немецкий, английский, французский или итальянский.

"На Кубу будут направляться молодые преподаватели Института Пушкина, кандидаты наук, которые, несмотря на свой возраст, имеют уже достаточно большой опыт обучения иностранных студентов в России", - рассказала Колтакова.

Кафедра русского языка начала функционировать еще в октябре 2016 года. Тогда на Кубу были командированы три первых преподавателя. Однако до недавнего времени в аудиториях факультета иностранных языков шел ремонт, в связи с чем было принято решение немного отложить открытие кафедры.

Новые учебники и компьютеры

Институт Пушкина полностью оснастил кафедру новыми учебниками по русскому языку, литературе и истории. "Кроме того, наш коллектив авторов специально разработал рабочую тетрадь для студентов Гаванского университета. Она будет знакомить ребят с современным русским языком, поскольку та методическая база, тот учебный фонд, та литература, которые были в Гаванском университете, сейчас уже, конечно, устарели", - рассказала проректор Института Пушкина.

Кроме того, кафедра была оборудована современными компьютерами. Они будут подключены к серверу, на котором размещены ресурсы портала "Образование на русском". Таким образом студенты смогут без выхода в интернет заниматься по электронным учебникам.

Русский язык на Кубе

40 лет назад, 19 мая 1977 года, в Гаване был открыт филиал Института русского языка им. А. С. Пушкина, в котором работали советские и кубинские специалисты по русскому языку и литературе. Этот филиал просуществовал до начала 1990-х годов, за это время его выпускниками стали более 350 тыс. человек.

"В Гаване у нас был особняк в районе Мирамар. Это был отдельный домик, где жили и работали преподаватели Института Пушкина. Приходили все, кто хотел учить русский язык, не только студенты. Это был такой клуб общения", - рассказала Колтакова.

С распадом Советского Союза кубинские русисты оказались в сложном положении. Многие из них были вынуждены сменить профессию. Однако в последние годы на Кубе наблюдается возобновление интереса к русскому языку и русской культуре.