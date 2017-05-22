В 2017 г. отряды "Лиза Алерт" приняли участие в более чем 1,3 тыс. поисковых операций

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Добровольцы поисково-спасательных отрядов "Лиза Алерт" приняли участие в 1 тыс. 317 поисковых операциях в первом квартале 2017 года. Об этом сообщается в материалах презентации модели единого Центра поиска пропавших людей, представленной на деловом завтраке Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Центр поиска пропавших людей: международный и российский опыт поисково-спасательных отрядов", соорганизатором которого выступило информационное агентство ТАСС.

"Опыт работы команды центра (добровольного поискового отряда "Лиза Алерт") - 1 тыс. 317 заявок на первый квартал 2017 года. 1 тыс. 226 поисков в городской среде, из них 286 детей. 29 поисков в природной среде, из них четверо детей. 48 поисков смешанных (лес-город) - восемь детей, 14 обратных поисков (розыск родных) - двое детей", - сообщается в тексте презентации.

Сообщается также, что ежегодно в России пропадают от 70 до 100 тыс. человек, не удается найти около 20% из них.

Поисковые добровольческие отряды "Лиза Алерт" создаются с сентября 2010 года и в настоящее время существуют в 39 регионах России. Во всех регионах поисковики из этих отрядов действуют по единым методикам и схемам. В 2016 году поисковики отряда "Лиза Алерт" принимали участие в поиске 6 тыс. 562 человек, 4 тыс. 882 человека из которых были найдены живыми.