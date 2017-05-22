Дни Архангельской области открываются в Совете Федерации

АРХАНГЕЛЬСК, 22 мая. /ТАСС/. Дни Архангельской области, в рамках которых сенаторам будут представлены достижения и потенциал региона, открываются в Совете Федерации. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

"Насыщенная программа включает мероприятия в различных форматах, каждое из которых позволит представить членам верхней палаты российского парламента как достижения региона, так и потенциал нашей области", - говорится в сообщении.

22-24 мая пройдут расширенные заседания ряда профильных комитетов: по бюджету и финансовым рынкам, по экономической политике, по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, по науке, образованию и культуре, по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

ТОСы и кластер для улучшения жизни инвалидов

Поморье представит свой опыт в развитии ТОСов (территориального общественного самоуправления). Как пояснили в пресс-службе региона, в Архангельской области зарегистрировано 983 ТОСа - это в 20 раз больше, чем 10 лет назад. "Область представит лучшие практики, как вовлечь людей, особенно в глубинке. Часто это конкурс инициатив, победителям которых выделяют гранты на реализацию проектов", - пояснили ТАСС в пресс-службе. Один из примеров: создание силами ТОС дома престарелых и инвалидов в деревне Заозерье Мезенского района.

Регион поделится наработками в применении кластерного подхода при решении задач, направленных на улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями. В Архангельской области создан социальный кластер, одно из основных направлений деятельности которого - обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.

"В рамках этого кластера в регионе проводятся, например, испытания экзоскелета для людей с ограниченными возможностями", - пояснили ТАСС в пресс-службе.

Проект "Белкомур"

В рамках дней Архангельской области в Совете Федерации планируется обсудить вопросы формирования комплексной программы промышленного и инфраструктурного развития региона на базе проекта "Белкомур".

Проект строительства железнодорожной магистрали "Белкомур" (Белое море - Коми - Урал), предполагает сокращение плеча доставки грузов с Урала и из Сибири до 850 км (на выходах с Урала к портам Архангельска). Новая магистраль имеет стратегическое значение для России, поскольку свяжет Урал, Республику Коми напрямую с незамерзающими портами Архангельска, Мурманска и Северной Европы.

В перспективе новая дорога обеспечит кратчайший путь в Северную Европу и регионы Сибири, Казахстана и Средней Азии, создавая хорошие условия для транзита грузов через Россию, и позволит рассматривать организацию внутренних и международных интермодальных перевозок. Инвестор - китайская компания Poly group - готов вложить в проект "Белкомура" до 5,5 миллиарда долларов США (343,2 миллиарда рублей по курсу 2016 года).

Программа и итоги

В ходе дней региона пройдет рабочая встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с губернатором Архангельской области Игорем Орловым. В рамках "Часа субъекта" перед сенаторами выступят глава региона и председатель Архангельского областного Собрания депутатов Виктор Новожилов. В здании Совета Федерации будет открыта выставка, показывающая туристический и экономический потенциал региона, где, в частности, будет представлен макет глубоководного порта Архангельска, который планируется построить к середине 2020-х годов.

По итогам дней Архангельской области комитеты сформулируют профильные предложения, которые войдут в постановление Совета Федерации.