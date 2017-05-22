Из-за забастовки уборщиков аэропорт Ибицы переполнил мусор

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МАДРИД, 22 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Забастовка сотрудников службы уборки аэропорта испанской Ибицы (автономное сообщество Балеарские острова) продолжается уже неделю. Об этом сообщила газета El Mundo.
По ее информации, акция началась 16 мая. В настоящий момент мусорные баки в одной из крупнейших воздушных гаваней Испании переполнены, в здании стоит неприятный запах.
Забастовка связана с тем, что сотрудникам службы уборки на протяжении нескольких месяцев не выплачивали зарплату в полном объеме. Оператор аэропортов Испании пытается урегулировать сложившуюся ситуацию. По его информации, в скором времени мусор будет убран.