Из-за забастовки уборщиков аэропорт Ибицы переполнил мусор

МАДРИД, 22 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Забастовка сотрудников службы уборки аэропорта испанской Ибицы (автономное сообщество Балеарские острова) продолжается уже неделю. Об этом сообщила газета El Mundo.

По ее информации, акция началась 16 мая. В настоящий момент мусорные баки в одной из крупнейших воздушных гаваней Испании переполнены, в здании стоит неприятный запах.

Забастовка связана с тем, что сотрудникам службы уборки на протяжении нескольких месяцев не выплачивали зарплату в полном объеме. Оператор аэропортов Испании пытается урегулировать сложившуюся ситуацию. По его информации, в скором времени мусор будет убран.