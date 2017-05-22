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Еще один музей Арктики планируют открыть в Санкт-Петербурге

Общество
22 мая, 14:39 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 22, мая. /ТАСС

Речь идет о создании музея технического и технологического освоения Арктики

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Новый музей Арктики планируют открыть в Санкт-Петербурге, конкурс среди молодых дизайнеров на создание проекта музея объявят 24 мая. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

В северной столице уже есть Музей Арктики и Антарктики, который с 1937 года располагается в бывшем здании церкви единоверцев на улице Марата, 24.

Единоверцы не раз предпринимали попытки вернуть себе здание Никольской церкви, однако в здании до сих пор находится музей. Экспозиция музея состоит из тематических разделов - "Природа Арктики", "История исследования и освоения Северного морского пути", "Антарктика". Коллекция музея насчитывает 62 тыс. единиц хранения.

"В рамках конференции "Музейно-выставочная деятельность и сохранение историко-культурного наследия Арктики Арктический молодежный центр компетенций совместно с АНО "Военно-исторический центр Северо-Западного федерального округа" анонсируют конкурс среди дизайнеров на создание лучшего проекта музея с призовым фондом в 200 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе комитета, речь идет о создании музея технического и технологического освоения Арктики.

"Конкурс, который будет проходить в формате деловой игры, призван собрать лучшие идеи среди молодежи о том, как должен выглядеть современный музей Арктики. Планируется, что музей будет создан в Петербурге", - сказал собеседник в пресс-службе.

Сроки создания и месторасположение нового музея пока неизвестны.

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