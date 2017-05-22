Скворцова поблагодарила гендиректора ВОЗ за 10 лет "самоотверженного труда"

ЖЕНЕВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова тепло поблагодарила генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Чэнь за ее самоотверженную деятельность на этом посту на протяжении 10 лет. Чэнь, завершающая работу в должности главы ВОЗ в конце июня, выступила в воскресенье с последним докладом на 70-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

"Уважаемая и дорогая госпожа Чэнь, позвольте поблагодарить вас за прекрасный доклад и за ваш самоотверженный труд в качестве лидера нашей организации в течение 10 лет! Спасибо большое", - сказала российский министр, председательствующая на ассамблее.

Обращаясь в своем докладе к делегациям 194 стран-членов ВОЗ, Чэнь призвала органы здравоохранения взаимодействовать с организациями гражданского общества. "Это - совесть общества, именно они работают с людьми, которые страдают, - отметила она. - И мой самый важный совет как генерального директора, завершающего работу на своем посту, - не забывайте о людях, ведь за каждой цифрой стоит человек, который определяет нашу общую человечность и заслуживает нашего сострадания, особенно, когда страдания и преждевременная смерть могут быть предотвращены".

Чэнь поблагодарила страны ВОЗ за доверие. "Я выполнила свои обязательства со всем смирением, но и с большой гордостью", - резюмировала генеральный директор. Выборы нового главы организации на пятилетний срок состоятся 23 мая.