Музей Мирового океана в Калининграде получил национальную премию "Хрустальный компас"

КАЛИНИНГРАД, 22 мая. /Корр. ТАСС Александр Архипов/. Музей Мирового океана (ММО) в Калининграде стал лауреатом национальной премии в области географии "Хрустальный компас". Проект музея - 3D-путешествие "Россия на Балтике" - оказался лучшим в номинации "Признание общественности". Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы музея Инесса Зайковская.

"Церемония вручения премии состоялась 19 мая в Сочи. Приз в виде компаса из хрусталя и серебра доставлен в Калининград и ближайшие дни займет почетное место в экспозиции музея", - сказала Зайковская, отметив, что награда вручена ММО по итогам народного онлайн-голосования. "Это делает награду для музея еще более ценной", - добавила она.

Премию ММО получил за проект виртуального путешествия в 3D-формате с использованием расположенной на территории музея 5D-кабины "Орион". Демонстрирующийся в ней фильм включает 16 основных сцен: объекты музея в Калининграде, Светлогорске; ледокол "Красин" в Санкт-Петербурге, комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, затонувший исторический корабль "Лефорт", морские порты Санкт-Петербурга, газопровод "Северный поток", карьер Калининградского янтарного комбината, а также самую западную точку России - порт Балтийск и другие.

Совершая виртуальное путешествие от Калининграда до Санкт-Петербурга и обратно, зритель может увидеть ключевые проекты, реализованные Россией на Балтике; узнать об истории, объектах инфраструктуры и природе Балтийского моря, рассказали в пресс-службе музея, добавив, что с начала текущего года такие путешествия совершили около 800 человек.

"Хрустальный компас"

Национальная премия "Хрустальный компас" учреждена в 2012 году. Это первая премия в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России. За время проведения на соискание премии было выдвинуто 1,204 тыс. проекта из 23 стран мира и 82 регионов России.

Премия проводится под эгидой Русского географического общества и ПАО "Газпром". Организаторами выступают Краснодарское региональное отделение Русского географического общества и корпоративная ассоциация "Газпром на Кубани".

Согласно данным организаторов "Хрустального компаса", в этом году на соискание премии было выдвинуто 389 проектов и достижений, что является рекордом за всю историю ее существования. Заявки поступили из 68 регионов России, а также Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Монако, Норвегии и США.