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В РФ может появиться аспирантура по управлению интеллектуальной собственностью

Общество
22 мая, 18:27 дата обновления: 22 мая, 18:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

В Совфеде отмечают, что система подготовки кадров высшей квалификации в этой области не сформирована

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Совет по вопросам интеллектуальной собственности при Совфеде выступил с инициативой создания аспирантуры по управлению интеллектуальной собственностью в России.

Об этом говорится в решении, принятом членами совета по итогам прошедшего в технопарке "Сколково" заседания.

"По мнению совета, назрела необходимость открытия следующего за магистратурой уровня образования - аспирантуры по направлению "Управление интеллектуальной собственностью" - и утверждение соответствующей ей новой научной специальности", - говорится в решении, которое будет рекомендовано правительству РФ, Минобрнауки и Минтруду.

Члены совета утверждают, что в настоящее время в России действует только один образовательный стандарт по направлению "Управление интеллектуальной собственностью", по которому готовят магистров. Отмечается, что система подготовки кадров высшей квалификации в области управления интеллектуальной собственностью не сформирована.

Минобрнауки поддерживает эту инициативу. "И она (аспирантура по управлению интеллектуальной собственностью - прим. ТАСС) должна логично дополнить тот стандарт магистратуры, который уже есть в этой сфере. Более того, министерство давно подталкивало научное сообщество к тому, что нужен этот уровень образования в этой сфере. Бакалавриат, пожалуй, нет, потому что бакалавры разных специальностей компетенции в области интеллектуальной собственности добавляют к своим базовым специальностям, а магистратура и аспирантура нужны", - сказал ТАСС участвовавший в заседании Совета директор департамента науки и технологий Минобрнауки Сергей Матвеев.

Собеседник агентства отказался дать прогноз о сроках появления аспирантуры, заявив, что многое будет зависеть от того, как быстро профессиональное сообщество сможет выработать образовательный стандарт.

Курс защиты интеллектуальной собственности

Матвеев также отметил, что Минобрнауки планирует в октябре издать приказ, который введет в образовательные стандарты около 60 специальностей компетенции по защите интеллектуальной собственности. "Внедрение компетенций в сфере интеллектуальной собственности в широкий пласт стандартов - это появится к январю. Это означает, что люди, на какой бы специальности они не учились - медицинские, химик, физик, даже сценарист - все будут иметь определенный минимальный, важный объем знаний в этой сфере, потому что интеллектуальная собственность - это все-таки собственность", - сказал Матвеев ТАСС.

"Через четыре года от полумиллиона и больше специалистов будут владеть инструментом интеллектуальной собственности. При этом они будут владеть им как создатели и как те, кто ее использует. А если необходимо профессионально в этой сфере работать, то есть эти уровни - магистратура и второй стандарт, который совет сегодня предлагал - аспирантура. Таким образом, вся система управления интеллектуальной собственностью будет построена, как пирамида, достаточно быстро", - подчеркнул Матвеев.

Он отметил, что ввод этой системы обусловлен заложенными в Стратегии научно-технологического развития показателями по финансированию науки: так, планируется, что затраты на исследования и разработки будут поэтапно увеличены до 2% от ВВП, включая пропорциональный рост частных инвестиций. К 2035 году объем последних должен быть не ниже государственных. По словам Матвеева, чтобы достигнуть этого показателя, количество изобретений по приоритетным направлениям развития должно увеличиться в 2,5-3 раза от нынешнего.

При этом за последние два года объемы непатентуемых результатов научной деятельности увеличились в госсекторе науки в четыре раза, отметил Матвеев.

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