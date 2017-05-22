В Нижегородской области заложат новое круизное судно на 212 мест

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая. /ТАСС/. Круизное судно пассажирского класса "Золотое кольцо" на 212 мест будет заложено в июне 2017 года в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"В июне 2017 года будет заложено новое круизное судно пассажирского класса "Золотое кольцо" на 212 мест, и по Волге вновь будут ходить круизные суда, которых сейчас практически нет", - привели в пресс-службе слова губернатора региона Валерия Шанцева.

Шанцев отметил, что в регионе построена новая серия уникальных круизных судов "Сура", "Колесов", "Доброход". Это прогулочные теплоходы, которые с 2016 года ходят по рекам, высаживая туристов на необорудованные под пристань берега, вместимость судов до 250 пассажиров. По данным правительства Нижегородской области сейчас в регионе действует единый туроператор речных круизов. В управлении которого находится более 20 четырехпалубных круизных лайнеров, которые предлагают широкий выбор речных круизов по Волге и Оке от Москвы до Нижнего Новгорода и от Нижнего Новгорода до Санкт-Петербурга продолжительностью до 2 до 19 дней, в том числе и знаменитый маршрут "Московская кругосветка".

"Московская кругосветка" - один из старейших речных маршрутов создан в 1985 году, его еще называют "Золотым кольцом рек России", которые пользуется популярностью у любителей круизного речного туризма и иностранцев. Свое начало маршрут берет в Москве, и по Москва-реке в Оку и по Волге теплоход движется через провинциальные города до Нижнего Новгорода, а затем возвращается в Москву, ни разу не повторяя маршрут.

Губернатор Нижегородской области считает, что в ближайшее время перспективным направлением для области может стать водный туризм. "Каждый новый туристический проект формирует вокруг себя дополнительные рабочие места, в первую очередь, в сфере обслуживания, кафе, гостиницах и производстве сувениров", - уверен Валерий Шанцев.

В правительстве Нижегородской области уточнили, что туристическая отрасль является одной из стратегически важных для экономики региона. По итогам 2016 года показатель въездного туризма составил почти 1,5 млн человек.

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