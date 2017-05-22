Путин наградил сотрудников метро Санкт-Петербурга за проявленное мужество

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами сотрудников петербургского метрополитена, проявивших мужество при спасении пассажиров во время апрельского теракта в вагоне поезда. Текст документа размещен на интернет-портале правовой информации.
Машинист поезда Александр Каверин, инспектор службы контроля Альберт Сибирских и дежурная по станции Нина Шмелева награждены медалью "За спасение погибавших" "за отвагу, смелость и решительность, проявленные при исполнении гражданского долга и спасении людей в экстремальных условиях".
Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими признаны 102 человека. В настоящее время по делу арестованы 12 человек.