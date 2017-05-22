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Фильмы о проблемах экологии будут представлены на международном кинофестивале в Чувашии

Общество
22 мая, 20:15 UTC+3 УЛЬЯНОВСК /Корр. ТАСС, Наталья Хороших

Программу кинофестиваля открыл фильм российского кинорежиссера, народного артиста России, лауреата Государственной премии СССР - Александра Прошкина "Чудо"

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УЛЬЯНОВСК, 22 мая. /Корр. ТАСС Наталья Хороших/. Организаторы Х Международного кинофестиваля, который открылся сегодня в Чувашии, посвятили мероприятие Году экологии в России. Об этом  сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики.

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Год экологии в России
© Станислав Красильников/ТАСС

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"В этом году в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий основное внимание будет уделено фильмам, снятым национальными киностудиями, поднимающим проблемы экологии. В праздничном вечере в честь открытия приняли участие более 40 кинематографистов из Франции, Якутии, Башкирии, Хакасии, Удмуртии, Татарстана, Чувашии, Москвы и Санкт-Петербурга", - сказал собеседник агентства.

Программу кинофестиваля открыл фильм российского кинорежиссера, народного артиста России, лауреата Государственной премии СССР - Александра Прошкина "Чудо". Киноленту представил ее продюсер, член жюри конкурса игрового кино Дмитрий Пиркулов.

В рамках кинофестиваля пройдут творческие вечера, мастер-классы, встречи с артистами и деятелями кино. Конкурсная программа состоит из двух частей - показ игровых фильмов и демонстрация этнического и регионального кино. Кроме конкурсных показов проходят внеконкурсные, будут представлены специальные проекты, ретроспективы, эксклюзивные премьеры наиболее резонансных произведений. Главный приз кинофестиваля - бронзовая статуэтка "Анне" - уменьшенная копия монумента "Матери-Покровительницы", установленного в Чебоксарах. Помимо номинаций, учрежден специальный приз главы Чувашской Республики "За отражение темы гражданственности и патриотизма в киноискусстве".

Кинофестиваль призван выявить и продвигать фильмы, отражающие этническое многообразие современного мира, способы сосуществования малых народов. На данный момент картины про судьбы малых народов России зачастую создаются киностудиями, творческими союзами и отдельными энтузиастами кино субъектов Российской Федерации. Многие из них получили прокатные удостоверения, но на экраны либо не вышли вовсе, либо были продемонстрированы несколько раз в двух-трех кинотеатрах. Предпочтение на кинофестивале в Чувашии отдается фильмам, у которых не было широкого российского проката, которые не демонстрируются по телевидению и не выпущены на дисках.

Чебоксарский международный кинофестиваль, посвященный кинематографу малых народов, был учрежден в 2008 году. Всего за время существования кинофестиваля было представлено свыше 450 кинолент из 26 стран. В его работе приняли участие около 300 известных российских и зарубежных кинематографистов, а также начинающие мастера кино из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

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